La Fonoteca Nacional lanzó la convocatoria para Verano Sonoro 2026, un programa de actividades creativas dirigido a menores de entre 6 y 15 años. Los talleres buscan fomentar la cultura de la escucha mediante música, tecnología, narración y creación sonora.

Ciudad de México. La Fonoteca Nacional abrió el periodo de inscripciones para Verano Sonoro 2026, un programa diseñado para acercar a niñas, niños y adolescentes al universo del sonido a través de talleres creativos que combinan arte, tecnología, música y expresión audiovisual.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con Alas y Raíces, el proyecto busca desarrollar una escucha más consciente y estimular la imaginación mediante actividades que promueven el trabajo en equipo y la creatividad.

El programa se realizará del 20 al 31 de julio en las instalaciones de la Fonoteca Nacional, con dos modalidades semanales dirigidas a diferentes grupos de edad.

Las niñas y niños de 6 a 11 años podrán participar en talleres donde aprenderán a crear ritmos, cuentos sonoros, canciones y experiencias escénicas relacionadas con el sonido.

Por su parte, las y los adolescentes de 12 a 15 años tendrán acceso a actividades enfocadas en producción audiovisual, creación de paisajes sonoros, composición musical y experimentación con herramientas digitales.

Cada semana ofrecerá contenidos distintos, permitiendo que los participantes vivan experiencias creativas adaptadas a su edad.

Las actividades se desarrollarán de 10:00 a 14:00 horas y cada grupo contará con un máximo de 20 participantes, por lo que las autoridades culturales recomendaron realizar el registro con anticipación.

El programa contempla una cuota de recuperación de 400 pesos por semana, destinada a cubrir los materiales y el desarrollo de las actividades.

Las personas interesadas deberán completar el registro en línea, esperar la confirmación de aceptación, realizar el pago correspondiente y enviar la documentación solicitada para asegurar su lugar.

Con iniciativas como Verano Sonoro, la Secretaría de Cultura busca que niñas, niños y jóvenes descubran nuevas formas de expresión artística mediante el sonido, fortaleciendo habilidades como la comunicación, la sensibilidad, la imaginación y el pensamiento creativo.

La propuesta convierte a la escucha en una herramienta para comprender el entorno y crear experiencias colectivas, consolidando a la Fonoteca Nacional como un espacio dedicado a la educación cultural y la innovación sonora durante el periodo vacacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas