Facilitan la expedición y renovación de permisos para promover una cacería responsable y acercar los servicios a la ciudadanía

Matamoros, Tamaulipas.Julio 03 de 2026– Como parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas para acercar los servicios a la ciudadanía y fomentar una cacería responsable, la Comisión de Caza y Pesca llevó a cabo una jornada especial para la expedición y renovación de licencias anuales de cacería en el municipio de Matamoros.

La actividad se realizó durante lunes, martes y miércoles en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde personal de la Comisión brindó atención directa a las y los cazadores, apoyándolos en la gestión de licencias anuales, tanto para trámites de primera vez como para renovaciones.

La jornada respondió a la temporada de mayor demanda de este documento, previo al inicio del calendario cinegético, que contempla el comienzo de la temporada de caza de paloma en agosto, jabalí en octubre y venado en noviembre, las principales especies de aprovechamiento cinegético en Tamaulipas.

Estas acciones se desarrollan por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), encabezada por el secretario Karl Heinz Becker Hernández, y son impulsadas por el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca, Luis García Reyes, quien ha promovido estos programas piloto para acercar los servicios a las y los cazadores, facilitar la expedición de licencias y fortalecer la cultura de la cacería responsable en las diferentes regiones del estado.

La Comisión de Caza y Pesca agradeció el respaldo del presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, por las facilidades otorgadas para instalar este módulo de atención en la Presidencia Municipal, lo que permitió brindar un servicio más cercano y eficiente a los usuarios de la región fronteriza.

Asimismo, se informó que este esquema de atención continuará llevándose a distintos municipios de Tamaulipas, con el propósito de acercar los trámites a la ciudadanía, reducir tiempos y costos de traslado para las y los cazadores, fortalecer el cumplimiento de la normatividad vigente y seguir promoviendo una cacería responsable, basada en el aprovechamiento sustentable y la conservación de la fauna silvestre.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de ofrecer servicios públicos más cercanos, eficientes y accesibles, al tiempo que impulsa políticas para el manejo responsable y la conservación de los recursos naturales del estado.