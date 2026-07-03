Una acción coordinada entre la Guardia Estatal y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el narcomenudeo en Reynosa. Durante el operativo fueron aseguradas diversas dosis de droga, equipos de radiocomunicación y efectivo.

La coordinación entre fuerzas estatales y federales dio como resultado un nuevo golpe contra el narcomenudeo en Reynosa, donde dos personas fueron detenidas tras un operativo de vigilancia realizado en la colonia Los Muros.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) de la Guardia Estatal realizaban patrullajes preventivos en conjunto con personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando detectaron una aparente transacción de droga entre dos hombres.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sospechosos abordaron un vehículo e intentaron escapar del lugar. Sin embargo, fueron interceptados metros adelante por los elementos de seguridad, quienes procedieron a realizar una inspección de la unidad.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron 161 envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana, además de 46 dosis de un polvo blanco con apariencia de cocaína y 53 envoltorios que contenían una sustancia granulada conocida como “piedra”.

Asimismo, fueron encontrados 27 paquetes con más de 200 cigarros elaborados con presunta marihuana, lo que incrementó el volumen del aseguramiento.

Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron tres equipos de radiocomunicación y dinero en efectivo, objetos que también quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Los dos detenidos, junto con el vehículo y todo el material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las diligencias correspondientes.

Este resultado forma parte de las acciones coordinadas entre corporaciones estatales y federales para combatir la venta y distribución de drogas en Tamaulipas, mediante patrullajes preventivos y operativos de vigilancia en distintos sectores del estado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas