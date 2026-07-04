El gobierno británico permitirá que los pubs de Inglaterra y Gales permanezcan abiertos hasta las 5:00 de la mañana durante el partido de octavos de final entre Inglaterra y México en el Mundial 2026, una medida que busca facilitar que los aficionados apoyen a su selección y beneficiar al sector de la hostelería.

Londres, Reino Unido. El esperado duelo entre Inglaterra y México en los octavos de final del Mundial 2026 no solo ha generado expectación entre los aficionados, sino también una medida excepcional del gobierno británico.

Las autoridades confirmaron que los pubs de Inglaterra y Gales podrán operar hasta las 5:00 de la madrugada del lunes para que los seguidores disfruten del encuentro completo, ya que el partido comenzará a la 1:00 a.m. (hora del Reino Unido) debido a la diferencia horaria con México.

El primer ministro Keir Starmer destacó que la decisión permitirá que miles de personas vivan el partido en comunidad y respaldó el papel que desempeñan los pubs como espacios de convivencia.

“Que los pubs permanezcan abiertos hasta el silbatazo final es una excelente noticia para los aficionados y para los negocios que reúnen a nuestras comunidades. Todo el país estará apoyando a Inglaterra”, expresó el mandatario.

En un principio, el gobierno descartó modificar los horarios de venta de alcohol durante la Copa del Mundo. Sin embargo, tras la petición de legisladores y representantes del sector hostelero, impulsará una legislación de emergencia para extender temporalmente las licencias de funcionamiento.

Con ello, los establecimientos evitarán realizar trámites individuales para obtener permisos especiales.

La industria de la hospitalidad recibió con entusiasmo el anuncio. La Asociación Británica de Cerveza y Pubs consideró que la decisión permitirá mantener a estos establecimientos como el principal punto de reunión para seguir los grandes eventos deportivos.

Su directora ejecutiva, Emma McClarkin, agradeció la rápida respuesta del gobierno y señaló que la medida representa un impulso tanto para los negocios como para los aficionados.

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, llega a esta instancia tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo, mientras que el conjunto mexicano, bajo el mando de Javier Aguirre, aseguró su clasificación luego de derrotar 2-0 a Ecuador.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, donde ambos equipos buscarán un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas