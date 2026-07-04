Un autobús de pasajeros con sobrecupo y presuntamente circulando a exceso de velocidad se precipitó a un barranco en el suroeste de Pakistán. Las autoridades investigan las causas del accidente, considerado uno de los más graves de los últimos años en el país.

Una nueva tragedia vial sacudió a Pakistán este viernes, luego de que un autobús de pasajeros se desplomara hacia un barranco en una zona montañosa del suroeste del país, dejando un saldo preliminar de 40 personas fallecidas y ocho más lesionadas.

El accidente ocurrió en la región de Dana Sar, cerca del límite entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, donde equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo con información oficial, la unidad transportaba alrededor de 48 pasajeros, superando su capacidad debido a que también abordaron personas provenientes de otro autobús que sufrió una avería durante el trayecto.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida cuando el conductor perdió el control y terminó precipitándose por un barranco de gran profundidad.

Además, medios locales difundieron el testimonio de uno de los sobrevivientes, quien aseguró que momentos antes del accidente algunos pasajeros discutieron con el conductor por permitir el abordaje de más personas. Incluso señaló que durante el altercado un pasajero habría sujetado al operador por el cuello, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los equipos de emergencia trasladaron a los ocho heridos a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada, mientras continúan las labores de identificación de las personas fallecidas.

Autoridades de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa trabajan de manera coordinada para atender la emergencia y facilitar el traslado de las víctimas a sus lugares de origen, una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

Tras conocerse la tragedia, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las autoridades garantizar la mejor atención médica posible para los lesionados.

Por su parte, el gobierno de Baluchistán también manifestó su solidaridad con los afectados y aseguró que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Los accidentes carreteros continúan siendo una de las principales causas de muertes en Pakistán. Las autoridades atribuyen esta situación al deterioro de muchas carreteras, el incumplimiento de las normas de tránsito, el exceso de velocidad y la sobrecarga de pasajeros, especialmente en rutas que atraviesan zonas montañosas.

Este nuevo siniestro vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial para evitar tragedias de esta magnitud.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas