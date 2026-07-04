Durante la sesión realizada el pasado 25 de junio, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la consejera FRIDA DENISE GÓMEZ PUGA, tuvo una destacada participación. Ella solicitó a la consejera presidenta del INE, GUADALUPE TADDEI ZAVALA, reservar “en lo particular” los apartados 1.3 y 1.5 para intervenir. Como así sucedió.

“Reservé este punto para formular una solicitud concreta. Propongo que este Consejo General modifique el sentido del proyecto de resolución que nos pone a consideración y niegue el registro como Partido Político Nacional a la organización México Tiene Vida”, dijo la ex consejera del IETAM al intervenir en el primero de los puntos reservados.

Anticipó que votaría en contra de la procedencia de dicho registro, porque del dictamen advirtió “elementos suficientes para concluir que la organización no acreditó de manera válida los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para incorporarse al sistema de partidos políticos nacionales”.

Las razones para hacerlo fueron dos. La primera, fue la participación activa de personas ministros de culto, en el proceso constitutivo, tanto en asambleas distritales, como en la Asamblea Nacional Constitutiva. La segunda fue la “existencia de irregularidades graves en materia de fiscalización que impiden tener certeza plena sobre el origen, destino y aplicación de recursos utilizados durante el proceso de constitución”.

“También reservé este punto para solicitar a este Consejo General su consideración y modifique el sentido de la resolución y determine la improcedencia del registro como partido político nacional de la agrupación Que Siga la Democracia”, afirmó GÓMEZ PUGA en el segundo apartado que reservó.

“La decisión que propongo, por lo tanto, no se basa en una sospecha, se basa en las irregularidades plenamente acreditadas. El reporte que brinda la UIF refuerza la necesidad institucional de no cerrar los ojos ante la falta de certeza”, argumentó quien fuera Subsecretaria General del TRIELTAM.

Finalmente, el Consejo General del INE rechazó el registro de México Tiene Vida y de Que Siga la Democracia. En ambas intervenciones, GÓMEZ PUGA fue apoyada por la consejera NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA.

Por cierto, una vez aprobado el registro de los nuevos partidos Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) y Personas Sumando en 2025 (Somos México), el Consejo General del INE procedió a redistribuir el monto del financiamiento público, aprobado el 18 de agosto de 2025, que será ejercido en el segundo semestre del año en curso.

Tanto el PAZ como Somos México recibirán $87’079,635 cada uno, durante el segundo semestre de 2026. Cantidad que incluye el financiamiento para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las específicas, las franquicias postales y las telegráficas.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que dirige el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, en consonancia con la educación inclusiva y la vinculación social en el estado, llevará a cabo, en la ciudad de Valle Hermoso, el Primer Campamento de Neurodiversidad, un innovador espacio diseñado especialmente para brindar una atención integral a niñas y niños con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras neurodivergencias.

La iniciativa, que se enmarca en la política humanista del rector de la UAT, es organizada por la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, a través del grupo de maestras sombra “Creciendo a tu Lado”, conformado por estudiantes de la Licenciatura en Tecnología Educativa, lo cual consolida a la casa de estudios como un referente en el desarrollo de políticas públicas inclusivas.

Como parte de las propuestas de esta licenciatura, bajo la gestión de su coordinadora, Claudia Rita Estrada Esquivel, con el apoyo del director del plantel universitario, Jesús Roberto García Sandoval, y el respaldo de la Secretaría de Vinculación de la UAT, el campamento tiene el propósito de ofrecer un entorno seguro, inclusivo y estimulante que favorezca el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de cada participante.

Las actividades, orientadas a niñas y niños de 12 y 13 años, se enfocarán en experiencias sensoriales y de estimulación, estrategias de regulación emocional, desarrollo de habilidades sociales, creatividad, expresión y aprendizaje divertido.

El campamento se desarrollará del 6 al 17 de julio, con cupo limitado, a fin de asegurar los más altos estándares de calidad y el cuidado meticuloso que los participantes requieren, destacando que el proceso de inscripción es gratuito.

Para mayores informes, la comunidad interesada puede comunicarse directamente al teléfono 894 105 2827 de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso de la UAT.