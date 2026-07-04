El Museo Tamayo abrirá sus puertas para ofrecer visitas arquitectónicas que permitirán conocer la historia, el diseño y los conceptos que dieron vida a uno de los edificios más representativos de la arquitectura contemporánea en México. La actividad será gratuita y contará con cupo limitado.

Ciudad de México. El Museo Tamayo ofrecerá durante julio una experiencia diferente para quienes desean conocer el recinto más allá de sus exposiciones. A través de recorridos especializados, el público podrá descubrir la historia y los elementos arquitectónicos que convierten al inmueble en una obra de arte por sí misma.

La actividad, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se llevará a cabo los sábados 4 y 11 de julio, con el propósito de acercar a los visitantes a los conceptos que inspiraron el diseño del edificio, considerado uno de los grandes referentes de la arquitectura mexicana contemporánea.

Las visitas permitirán explorar la propuesta arquitectónica desarrollada por Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, quienes diseñaron un espacio pensado para integrarse de manera natural con el Bosque de Chapultepec.

Durante el recorrido se explicará cómo las plataformas, taludes y ejes visuales permiten mantener una conexión permanente con el paisaje, logrando que la naturaleza forme parte de la experiencia del museo.

Además de conocer la historia del inmueble, los asistentes podrán apreciar detalles que suelen pasar desapercibidos, como el tratamiento del concreto, el aprovechamiento de la luz natural y los elementos inspirados en la arquitectura prehispánica que dieron identidad al proyecto.

Los organizadores destacan que el objetivo es que el público reconozca al edificio no solo como un espacio para exhibir arte contemporáneo, sino como una pieza arquitectónica con un valor artístico propio.

Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un cupo limitado a 20 personas, por lo que será necesario realizar un registro previo.

Con esta iniciativa, el Museo Tamayo busca ofrecer nuevas formas de acercarse al patrimonio cultural y arquitectónico de México, invitando a descubrir uno de los recintos más emblemáticos del país desde una perspectiva diferente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas