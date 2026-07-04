Autoridades estadounidenses interceptaron un cargamento de 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que tenía como destino territorio mexicano. El aseguramiento fue destacado por el embajador Ronald Johnson como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armamento.

Las autoridades de Estados Unidos lograron asegurar un importante cargamento de armas de fuego que presuntamente sería introducido de manera ilegal a México, en un operativo que evitó el traslado de 138 armas, incluidas dos de alto poder calibre .50.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien informó que el decomiso fue resultado de una operación encubierta basada en labores de inteligencia.

De acuerdo con la información difundida por el diplomático, el arsenal había partido desde el estado de Carolina del Norte y tenía como destino final México. Hasta el momento, las autoridades no han revelado si el envío estaba relacionado con alguna organización delictiva ni si hubo personas detenidas durante el operativo.

Johnson destacó que esta acción forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para fortalecer el combate al tráfico ilegal de armas entre ambos países.

El embajador señaló que el aseguramiento refleja la importancia del intercambio de información y de la coordinación entre las agencias de seguridad para impedir que armamento de alto poder llegue a manos de grupos criminales.

El tráfico de armas ha sido uno de los principales temas en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, debido a que gran parte del armamento utilizado por organizaciones delictivas en territorio mexicano tiene su origen en el mercado estadounidense.

En los últimos años, el Gobierno de México ha impulsado diversas acciones legales y diplomáticas para exigir una mayor responsabilidad en el control del comercio de armas.

Entre ellas destaca la demanda presentada contra fabricantes de armamento en tribunales de Estados Unidos, así como la solicitud de una opinión consultiva ante instancias internacionales sobre el impacto que el tráfico ilegal de armas tiene en la seguridad y los derechos humanos.

El decomiso de este nuevo cargamento representa un golpe a las redes de tráfico transfronterizo y evidencia que las autoridades estadounidenses mantienen operativos para frenar el flujo ilegal de armamento hacia México, una problemática estrechamente vinculada con la violencia generada por el crimen organizado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas