La víctima, de 73 años, fue sorprendida durante la madrugada por un grupo de delincuentes que ingresó por la fuerza a su domicilio. Autoridades ya investigan el robo.

Redacción | LaRegiónTamaulipas

Apodaca, Nuevo León.– Una mujer de 73 años fue víctima de un violento robo en el interior de su vivienda, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera durante la madrugada y la despojara de 330 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Praderas de Agua Fría, sector cercano al Río Pesquería y a la carretera Apodaca-Zuazua.

De acuerdo con los primeros reportes, entre tres y cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda. La víctima alcanzó a observar que al menos dos de ellos portaban armas blancas, con las que la amenazaron y sometieron utilizando la fuerza física para obligarla a entregar el dinero.

Existen dos versiones sobre el origen del efectivo. Una señala que se trataba de los ahorros de toda una vida de la mujer, quien es pensionada; otra indica que el dinero provenía de la venta reciente de un terreno.

Tras apoderarse del efectivo, los responsables escaparon con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.