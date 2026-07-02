Medios y publicaciones en redes sociales difundieron imágenes del aseguramiento de un cargamento de cocaína oculto en cajas de banano de la marca Bonita Banana, relacionada con el grupo empresarial de la familia del presidente de Ecuador.

Turquía.– Un nuevo decomiso de cocaína oculta en un cargamento de banano ha generado reacciones en Ecuador, luego de que medios y usuarios en redes sociales difundieran imágenes atribuidas a la televisión turca, donde se observa el aseguramiento de la droga en cajas identificadas con la marca Bonita Banana.

De acuerdo con las publicaciones, el cargamento estaría relacionado con una empresa perteneciente al grupo empresarial de la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Diversos medios afirman que este aseguramiento se suma a otros casos registrados previamente en puertos europeos, aunque las cifras sobre el número total de decomisos varían según la fuente.

Investigaciones periodísticas publicadas anteriormente documentan que cargamentos de banano vinculados a empresas del grupo Noboa han sido utilizados por organizaciones criminales para ocultar cocaína con destino a Europa. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial pública que responsabilice personalmente al presidente Daniel Noboa por estos hechos. El mandatario ha señalado en distintas ocasiones que no es propietario de la empresa y que las compañías de su familia han colaborado con las autoridades en las investigaciones correspondientes.

El caso continúa generando debate en Ecuador, donde sectores de la oposición han exigido mayores investigaciones sobre las exportaciones de banano y los controles implementados para evitar el uso de contenedores por parte del crimen organizado.