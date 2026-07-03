Una ofensiva aérea lanzada por Rusia durante la madrugada provocó al menos 21 muertos y más de 80 heridos en Ucrania, principalmente en Kiev. El gobierno ucraniano denunció daños en zonas residenciales, mientras Moscú aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra infraestructura militar.

Kiev, Ucrania. Una nueva ofensiva aérea de gran escala sacudió a Ucrania durante la madrugada de este jueves, dejando al menos 21 personas muertas y más de 80 heridas, de acuerdo con autoridades ucranianas, que advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme continúan las labores de búsqueda y rescate.

La capital, Kiev, fue el principal objetivo del ataque, que incluyó el lanzamiento de decenas de misiles y cientos de drones contra distintos puntos del país, en una de las mayores ofensivas registradas en las últimas semanas.

Autoridades locales informaron que numerosos edificios residenciales sufrieron impactos directos o resultaron dañados por explosiones y fragmentos de proyectiles, mientras equipos de emergencia trabajaban entre los escombros para localizar sobrevivientes.

Además de viviendas, también se reportaron daños en vehículos, establecimientos comerciales y diversas instalaciones civiles.

La Cruz Roja de Ucrania informó que uno de sus almacenes de ayuda humanitaria fue destruido durante los bombardeos, lo que ocasionó la pérdida de generadores eléctricos, equipo médico y otros insumos destinados a hospitales.

Tras la ofensiva, el presidente Volodímir Zelensky volvió a solicitar a sus aliados occidentales el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país, al considerar que la protección frente a misiles balísticos continúa siendo una de las principales necesidades de Ucrania.

El mandatario insistió en ampliar la cooperación internacional para incrementar la capacidad de respuesta frente a futuros ataques.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que la operación estuvo dirigida contra instalaciones vinculadas con la industria militar, infraestructura energética y aeropuertos utilizados para fines estratégicos.

Moscú sostuvo que la ofensiva fue una respuesta a recientes ataques ucranianos sobre territorio ruso y aseguró que los objetivos previstos fueron alcanzados.

Mientras las autoridades ucranianas evaluaban los daños en distintas regiones del país, también se reportaron ataques con drones contra infraestructura energética en territorio ruso, en un nuevo intercambio de ofensivas que refleja la intensidad del conflicto.

La escalada militar ocurre en un momento de alta tensión internacional y a pocos días de nuevos encuentros diplomáticos entre los aliados de Ucrania, en los que la defensa aérea y el suministro de armamento volverán a ocupar un lugar central en la agenda.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas