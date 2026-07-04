Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero en Tamaulipas esto no aplica y ante las situaciones de emergencias, que se han registrado en otras entidades, es que el gobierno de Américo Villarreal puso manos a la obra para prepararse ante la próxima temporada de lluvia y ciclones tropicales 2026.

Procediendo a la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional, en el marco de la Sesión Extraordinario del Consejo Estatal de Protección Civil, en evento presidido por la coordinadora nacional de PC Laura Velázquez Alzúa y el gobernador Américo Villarreal.

Ahí la funcionaria federal hizo un reconocimiento por el trabajo que se realiza en el estado, en la prevención y preparación de manera anticipada, para aminorar las afectaciones que puedan dejar fenómenos naturales.

La función del Puesto de Comando Interinstitucional de Tamaulipas, será la de encargada de coordinar estrategias y tomar decisiones entre autoridades de los tres niveles de gobierno, para dar una atención más rápida y efectiva en las emergencias que generen las lluvias y ciclones este 2026.

Por su parte el doctor Américo Villarreal afirmo que su gobierno se alista para hacer un frente común, que permita atender de forma oportuna y eficaz cualquier emergencia, fortaleciendo la capacidad del estado para pronosticar eventos de riesgo y sus posibles alcances.

Reiterando su agradecimiento por el respaldo del gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo en los momentos críticos que se han vivido en el estado, causados por fenómenos naturales.

Claro que las acciones que se han aplicado en Tamaulipas son reconocidas por la titular de la CNPC Laura Velázquez, al tomar muy en serio el tema de protección civil, al realizar una inversión muy importante para fortalecer las tareas operativas de la dependencia estatal, dado que de los 43 municipios que comprende el estado, 40 presentan niveles de riesgo, 28 con un índice muy alto y 12 con un índice alto, debido a que casi por todo el estado fluyen ríos y arroyos, además de colindar con el Golfo de Mexico.

Entre las acciones preventivas se implementa la plataforma Clima Tamaulipas, con la que se integra una red de 20 estaciones meteorológicas, distribuidas estratégicamente en distintos municipios para ofrecer información confiable sobre las condiciones atmosféricas de cada región.

Cambiando de tema vaya que causaron revuelo las versiones que daban por hecho la detención, en puente Los Veteranos de Brownsville, o mejor conocido como Los Tomates, de la ex secretaria de finanzas Adriana Lozano, que aseguraban que esta fue detenida y llevada a las oficinas de la CBP, para ser interrogada ante supuestas relaciones con personas de dudosa reputación.

Incluso había quienes hasta se regocijaban de los supuestos hechos, que ya la veían en serio predicamento con las autoridades estadounidenses, y según las versiones el interrogatorio tuvo una duración de cerca de cuatro horas, tras intentar cruzar al vecino país.

Pero como dicen las fotos hablan, y en este caso fue una foto la que termino por echar abajo todas esas versiones y afirmaciones, que ya hasta informante de las autoridades gringas la daban por hecho, ya que según ni visa tiene, pero en la gráfica compartida en sus redes sociales de la ex funcionaria estatal, esta andaba de lo más contenta afuera de un conocido establecimiento de comida y juegos infantiles, acompañada de una menor.

Con esto no fue necesario hacer declaraciones o desmentidos, aunque aún asi no falto aquel que puso en duda la veracidad de la publicación, al enfatizar que la ex secretaria fue liberada, tras haber recibido un citatorio de agentes del FBI para que declare sobre las presuntas acusaciones delictivas.