Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó cargos contra dos mexicanos señalados como presuntos miembros de alto nivel de Cárteles Unidos. Las autoridades los acusan de tráfico de metanfetamina, uso de armamento de alto poder y apoyo a una organización terrorista extranjera.

Washington, D.C. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal presentó una acusación formal contra dos ciudadanos mexicanos, identificados como presuntos integrantes de alto rango de Cárteles Unidos, por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el apoyo a una organización considerada terrorista por el gobierno estadounidense.

Los imputados fueron identificados como Juan José Farías Mendoza, de 31 años, e Israel Vega Farías, de 37, ambos originarios de Tepalcatepec, Michoacán. Según las autoridades, mantienen vínculos familiares con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, señalado como uno de los líderes de dicha organización criminal.

De acuerdo con la acusación, los dos mexicanos habrían conspirado para introducir metanfetamina a territorio estadounidense, además de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y utilizar armamento de alto poder, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, en el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Si son encontrados culpables, ambos podrían enfrentar penas de cadena perpetua, conforme a la legislación federal de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia sostiene que Cárteles Unidos, con base en Michoacán, cuenta con una importante capacidad para la producción de metanfetamina y mantiene una red de distribución que alcanza diversas ciudades de Estados Unidos, además de otros mercados internacionales.

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta acción forma parte de la estrategia para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, luego de que Cárteles Unidos fuera designado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

El caso continuará bajo la jurisdicción de un tribunal federal en Estados Unidos, donde los acusados deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas