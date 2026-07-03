La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 250 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional permanecen en Venezuela para participar en labores humanitarias, distribución de ayuda y apoyo a las comunidades afectadas por los recientes sismos.

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) permanecen desplegados en Venezuela como parte de la misión de apoyo humanitario enviada por México tras los sismos que afectaron a ese país sudamericano.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el personal militar continúa realizando labores de asistencia a la población, entre ellas la distribución de insumos y apoyo en las zonas impactadas por la emergencia.

Sheinbaum destacó que las Fuerzas Armadas mexicanas trabajan en coordinación con las autoridades correspondientes para hacer llegar ayuda a las familias damnificadas, contribuyendo a las acciones de atención y recuperación.

El contingente participa en tareas de logística y entrega de suministros básicos, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

La permanencia del personal militar forma parte de la estrategia de cooperación internacional impulsada por el Gobierno de México para brindar asistencia en situaciones de desastre.

De manera paralela, distintas instituciones mexicanas, entre ellas el Sistema DIF Nacional y organismos estatales, mantienen campañas de acopio para reunir alimentos, artículos de higiene y otros productos que serán enviados a las comunidades afectadas.

Las autoridades federales señalaron que el apoyo continuará mientras las condiciones de la emergencia así lo requieran y reiteraron el compromiso de México con las labores de solidaridad internacional ante desastres naturales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas