En este “Tiempo de Mujeres”, pronostican algunos que para la Presidencia Municipal de Cd. Victoria el partido en el poder, MORENA, postulara a una mujer como su candidata. ¿Por qué decimos que MORENA es “el partido en el poder”? Muy sencillo porque el partido Movimiento de Regeneración Nacional gobierna –no guste o no– en Victoria capital, en Tamaulipas y en México.

Y precisan que si MORENA se decide por postular a una mujer tienen a Blanca Anzaldúa.

Y en lo referente a Blanca Anzaldúa nos precisan que ha hecho miles de seguidores en colonias populares y ejidos de Victoria, a donde llega con fiesta y regalos con el muy popular juego de “La Lotería”. Amén de ser parte del gremio magisterial.

BUSCAN FORTALECER SALUD MENTAL ENTRE JOVENES UNIVERSITARIOS

Pues ahí tienen que la Universidad Autónoma de Tamaulipas reunió a 3 426 participantes, de más de 30 instituciones de educación superior de la región noreste del país, durante el ciclo de webinarios “Tutoría con Sentido: Charlas de Salud Mental Universitaria”, que tuvo como propósito consolidar un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas para impulsar el bienestar integral del estudiantado.

Vale decir que en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, presidió el encuentro virtual desarrollado en el marco de las actividades de la Red Regional Noreste de Tutoría de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En el evento destacó la participación de conferencistas que abordaron temas críticos para la comunidad estudiantil: la Dra. Lorena Alicia Medina López abordó la conferencia “Salud mental universitaria: retos y desafíos en el ámbito de las tutorías”; el Dr. Raúl Morales Villegas expuso el tema de acompañamiento a estudiantes universitarios neurodivergentes desde la tutoría; y la Dra. Karla Patricia Valdés García impartió “Factores protectores, estrategias de detección y atención para la prevención del suicidio en entornos educativos”.

ALCALDE LALO GATTAS EN PLANES DE PROTECCION CIVIL

El alcalde victorense Eduardo Abraham Gattás Báez participó en la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para coordinar acciones de prevención, atención y auxilio a la población con el gobierno federal y estatal durante la temporada de lluvias y ciclones.

En el evento, presidido por la Coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzua y el gobernador Américo Villarreal Anaya, se tomaron acuerdos importantes para trabajar en equipo en las estrategias de atención ciudadana que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos listos y prestos para ir en coordinación con el Gobierno del Estado y Federal. Por parte de Protección Civil Municipal se han hecho acciones preventivas dando capacitación en escuelas y profesionalización a nuestros elementos en cursos en McAllen”, dijo Gattás Báez al termino del evento celebrado en el auditorio del Polyforum.

ROBO DE VEHICULOS, A LA BAJA EN GOBIERNO DE AMERICO

Tamaulipas alcanzó en mayo de 2026 la cifra mas baja en robo de vehículos registrada desde octubre de 2022 ; además ese mes es el de menor incidencia de este delito desde 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Las cifras de la dependencia nacional evidencian que durante mayo de este año se registraron 125 denuncias de este delito, mientras que en el mismo mes de 2015 se contabilizaron 564 denuncias lo que representa una disminución del 77.84 por ciento.

El titular del sistema estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga, señaló que este resultado refleja el trabajo coordinado y permanente de las instituciones que integran la Mesa de Paz en Tamaulipas. NOS VEMOS.

hel Jaramillo Hernandez

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