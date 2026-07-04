Durante los primeros cinco meses de 2026, las importaciones de petrolíferos de Pemex superaron el volumen de sus exportaciones de crudo, un hecho sin precedentes en más de tres décadas. El escenario refleja los retos que enfrenta la empresa en materia de refinación y producción.

Ciudad de México. Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un cambio histórico en su balance comercial durante los primeros cinco meses de 2026, al importar un mayor volumen de combustibles del que exportó en petróleo crudo, situación que no se había observado en al menos 36 años.

De acuerdo con los indicadores de la empresa productiva del Estado, las compras de gasolinas, diésel y turbosina en el extranjero alcanzaron un promedio superior a los 507 mil barriles diarios, mientras que las exportaciones de petróleo se ubicaron por debajo de los 432 mil barriles al día.

La disminución en los envíos de crudo también impactó los ingresos de Pemex. En el periodo analizado, la empresa obtuvo menos recursos por la venta de petróleo que los destinados a la adquisición de combustibles en el mercado internacional.

Especialistas atribuyen parte de este comportamiento a la estrategia implementada en los últimos años para reducir las exportaciones y destinar una mayor cantidad de crudo al procesamiento en las refinerías nacionales.

Aunque la política energética busca fortalecer la producción de combustibles dentro del país, la reducción de las importaciones no ha ocurrido al mismo ritmo que la caída en las exportaciones de petróleo.

Además, los altos precios internacionales de los hidrocarburos, influenciados por la tensión geopolítica en Medio Oriente, elevaron el costo de las compras realizadas por Pemex durante este año.

Los reportes más recientes indican que la producción total de hidrocarburos líquidos presentó un ligero incremento respecto al año anterior; sin embargo, la extracción exclusiva de petróleo crudo continuó mostrando una tendencia a la baja.

Por otra parte, el volumen procesado en las siete refinerías del país también disminuyó durante mayo, lo que redujo el nivel de utilización de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación.

El comportamiento de estos indicadores refleja los retos que enfrenta Pemex para incrementar la producción de combustibles en territorio nacional y disminuir la dependencia de las importaciones, uno de los principales objetivos de la estrategia energética impulsada en los últimos años.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas