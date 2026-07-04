El director ejecutivo de Meta admitió que el avance de los agentes de inteligencia artificial ha sido más lento de lo previsto. Pese a ello, la compañía mantiene una fuerte inversión en infraestructura tecnológica y confía en obtener mejores resultados durante los próximos meses.

California, Estados Unidos. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció que el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial dentro de la empresa no ha avanzado al ritmo que inicialmente se esperaba, pese a las fuertes inversiones destinadas a fortalecer esta tecnología.

Durante una reunión interna con colaboradores, el empresario señaló que los progresos registrados en los últimos meses no han sido los esperados y admitió que la reorganización implementada recientemente tampoco ha generado, por ahora, los resultados proyectados.

A pesar de este panorama, Zuckerberg reiteró que la inteligencia artificial continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía, la cual prevé destinar este año una inversión multimillonaria para ampliar su infraestructura tecnológica y acelerar el desarrollo de nuevos sistemas.

El directivo manifestó su confianza en que estas inversiones comiencen a reflejar beneficios más visibles en un periodo de entre tres y seis meses, conforme maduren los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.

El fundador de Meta también reconoció que el proceso de reorganización empresarial, que incluyó ajustes en la plantilla laboral y cambios internos, no se ejecutó de la manera más eficiente, por lo que la nueva estructura todavía enfrenta retos para alcanzar los objetivos planteados.

La compañía busca fortalecer su posición en un mercado donde la competencia por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial se ha intensificado con la participación de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Durante la misma reunión, directivos de Meta abordaron un reciente incidente relacionado con un software utilizado para recopilar información sobre la actividad digital de empleados con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

La empresa informó que mantiene suspendido dicho programa mientras concluye una investigación interna y aseguró que, en caso de reactivarlo, su uso será voluntario para los trabajadores.

Con estas acciones, Meta busca reforzar sus proyectos de inteligencia artificial sin descuidar los aspectos relacionados con la privacidad y el manejo responsable de los datos, en un contexto donde el desarrollo de esta tecnología continúa siendo una de las principales apuestas de la industria.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas