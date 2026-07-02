Ciudad Victoria, Tamaulipas.Julio 02 de 2026– Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral en el estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una asesoría preventiva dirigida a personal de Suzuki Autos Victoria, con el objetivo de brindar orientación sobre el procedimiento administrativo sancionador y fomentar el respeto a los derechos de las y los trabajadores.

Esta actividad se desarrolló con el apoyo y respaldo del secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado una estrategia orientada a privilegiar la prevención, la certeza jurídica y el acompañamiento a los centros de trabajo para promover relaciones laborales en estricto apego a la ley.

Durante la asesoría, personal de la Dirección de Sanciones explicó el procedimiento que se sigue cuando, derivado de las inspecciones laborales y del análisis técnico correspondiente, se detectan posibles incumplimientos a la normativa laboral que pudieran afectar a las personas trabajadoras.

Asimismo, se proporcionó información sobre las atribuciones de la autoridad laboral en los procedimientos administrativos sancionadores, así como las herramientas necesarias para que las empresas puedan atender oportunamente sus obligaciones legales y prevenir posibles infracciones.

La capacitación estuvo dirigida al área de Recursos Humanos de la empresa y fue impartida por personal especializado de la Dirección de Sanciones, encabezado por Jorge Artemio Puga Rocha, acompañado por Fernando Jair Pérez Mendes y José Ignacio Romero Hernández.

Con este tipo de acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la legalidad, privilegiando la prevención y el acompañamiento a los centros laborales para consolidar espacios de trabajo seguros, justos y con pleno respeto a los derechos laborales de las y los tamaulipecos.