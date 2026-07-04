Autoridades turísticas de Quintana Roo estiman que la conectividad aérea con Estados Unidos y Canadá mejorará durante el último trimestre del año. Aunque el verano registra una reducción de vuelos, confían en un repunte de la actividad turística.

Cancún, Quintana Roo. La industria turística del Caribe Mexicano mantiene expectativas positivas para el cierre de 2026, al prever una recuperación gradual de la conectividad aérea con los mercados de Estados Unidos y Canadá durante los próximos meses.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que, pese a la disminución de asientos disponibles para la temporada de verano, el panorama no representa un escenario crítico y se espera que las aerolíneas incrementen nuevamente sus operaciones antes de finalizar el año.

Las autoridades reconocieron que la región enfrenta una reducción importante en la disponibilidad de vuelos procedentes de Norteamérica, situación atribuida, entre otros factores, al incremento en los costos operativos de las aerolíneas.

No obstante, destacaron que la ocupación de los vuelos que actualmente llegan al Caribe Mexicano se mantiene elevada, lo que refleja que la demanda por visitar los principales destinos turísticos de Quintana Roo continúa siendo sólida.

El Gobierno estatal también reportó un incremento en las búsquedas de viajes desde mercados como Canadá, Estados Unidos y México, un indicador que fortalece las expectativas de recuperación para el último trimestre de 2026.

Además, continúan las gestiones con distintas aerolíneas internacionales para ampliar la oferta de rutas y consolidar nuevas conexiones con países de Sudamérica, especialmente con Brasil.

Aunque la menor conectividad ha complicado algunas proyecciones relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, las autoridades consideran que el evento deportivo aún puede representar una oportunidad para incrementar la llegada de visitantes.

La estrategia contempla atraer a turistas que permanezcan más tiempo en México o que decidan visitar el Caribe tras asistir a los partidos de la Copa del Mundo en otras sedes del país.

Con estos esfuerzos, el sector turístico apuesta por cerrar el año con una mayor afluencia de viajeros y fortalecer la recuperación de uno de los destinos más importantes para la actividad turística nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas