El gigante automotriz alemán evalúa desprenderse de su participación en el Bayern Múnich como parte de una estrategia de ahorro. La medida forma parte de un plan de reestructuración que también contempla revisar otras inversiones deportivas.

Wolfsburg, Alemania. El Grupo Volkswagen estudia la posibilidad de vender su participación accionaria en el Bayern Múnich, una decisión que forma parte de un amplio plan para reducir gastos y fortalecer su situación financiera ante los desafíos que enfrenta la industria automotriz.

De acuerdo con reportes de medios europeos, la empresa también revisa otras inversiones relacionadas con el futbol profesional, incluidos patrocinios y su participación en el VfB Stuttgart, aunque hasta el momento no ha confirmado oficialmente una decisión.

La posible venta se enmarca en un proceso de reorganización interna con el que Volkswagen busca mejorar su competitividad y optimizar recursos. Entre las medidas analizadas también figuran importantes recortes de personal y una revisión de sus operaciones en Alemania.

Versiones periodísticas señalan que el grupo automotriz podría eliminar hasta 100 mil empleos y cerrar varias plantas de producción, aunque la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esas cifras.

Volkswagen mantiene una estrecha relación con el Bayern Múnich desde hace más de 20 años. A través de su filial Audi posee una participación del 8.3% en el club bávaro y ha sido uno de sus principales patrocinadores desde 2002.

El Bayern es considerado uno de los clubes más valiosos del mundo y recientemente volvió a conquistar la Bundesliga, consolidando su posición como el equipo más exitoso del futbol alemán.

Aunque analiza desprenderse de algunas participaciones, los reportes indican que Volkswagen conservaría el control del VfL Wolfsburgo, club históricamente ligado a la empresa, así como su inversión en el FC Ingolstadt 04.

La eventual venta de acciones en el Bayern Múnich representaría uno de los movimientos más relevantes en la relación entre grandes corporaciones y clubes deportivos en Europa, reflejando la presión financiera que enfrenta actualmente la industria automotriz.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas