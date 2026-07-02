El gigante estadounidense de paquetería acordó la venta de FedEx Supply Chain a la naviera francesa CMA CGM como parte de una estrategia para fortalecer sus operaciones principales. La operación busca ampliar la presencia logística de la compañía francesa en Norteamérica.

CIUDAD DE MÉXICO.– FedEx dio un nuevo giro a su estrategia empresarial tras concretar un acuerdo para vender su división FedEx Supply Chain a la compañía francesa CMA CGM por un monto de 1,400 millones de dólares.

La operación representa un movimiento relevante dentro del sector logístico internacional, debido a que la filial adquirida está especializada en servicios como administración de almacenes, control de inventarios, preparación de pedidos y gestión de devoluciones.

Con esta adquisición, CMA CGM busca fortalecer su posición dentro del mercado logístico norteamericano y aumentar de manera significativa su capacidad operativa en la región.

La compañía francesa integrará una red conformada por miles de trabajadores y cientos de instalaciones, con el objetivo de consolidarse como uno de los principales proveedores de logística por contrato en el continente.

La transacción está prevista para completarse durante 2026, una vez que se cumplan los procesos correspondientes.

Además de la compra de FedEx Supply Chain, ambas compañías contemplan establecer acuerdos comerciales a largo plazo relacionados con transporte aéreo y marítimo.

Dentro de esta colaboración, CMA CGM se convertiría en uno de los socios preferentes de FedEx para servicios de transporte marítimo, fortaleciendo la conexión entre sus redes globales.

La empresa estadounidense señaló que la venta permitirá concentrarse en áreas donde busca ampliar su valor agregado, especialmente en industrias como salud, automotriz, aeroespacial y tecnología.

La compañía pretende reforzar su capacidad para ofrecer soluciones especializadas y mantener su competitividad en un mercado donde las cadenas de suministro requieren mayor eficiencia y adaptación.

La operación refleja la evolución del sector logístico mundial, donde empresas de transporte buscan integrar servicios más completos para responder al crecimiento del comercio electrónico y las nuevas necesidades empresariales.

Con esta adquisición, CMA CGM avanza en su expansión logística, mientras FedEx ajusta su modelo de negocio para enfocarse en segmentos considerados estratégicos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas