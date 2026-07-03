Las ventas de vehículos ligeros alcanzaron un máximo histórico durante la primera mitad de 2026, al superar las 754 mil unidades comercializadas. El crecimiento fue impulsado por promociones, mayor acceso al financiamiento y el avance de marcas asiáticas en el mercado nacional.

Ciudad de México. El mercado automotriz mexicano mantiene el acelerador a fondo. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 754 mil 394 vehículos ligeros nuevos, la cifra más alta registrada para un periodo similar, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado representa un crecimiento anual de 5.3% respecto al mismo lapso de 2025 y confirma la recuperación del sector, impulsada por una mayor oferta de financiamiento, promociones comerciales y una creciente competencia entre las distintas armadoras.

Tan solo en junio, las distribuidoras vendieron 126 mil 778 unidades, lo que significó un incremento de 7.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Aunque el volumen fue ligeramente menor al registrado en mayo, especialistas consideran que el desempeño mensual mantiene una tendencia positiva para la industria y coloca a junio entre los mejores registros de la última década.

Uno de los cambios más notorios del mercado mexicano es el avance de las fabricantes de origen chino, que continúan incrementando su presencia.

Firmas como Geely registraron un crecimiento superior al 250% durante el semestre, mientras que MG también reportó un importante incremento en sus ventas, consolidándose como una de las marcas con mayor expansión en el país.

En contraste, algunas automotrices tradicionales enfrentaron resultados mixtos. Nissan, que continúa como líder del mercado mexicano, reportó una ligera disminución en sus ventas acumuladas, mientras que otras marcas como Mazda y Stellantis mostraron un mejor desempeño.

Pese al crecimiento de nuevos competidores, Nissan se mantuvo como la marca con mayor participación en el mercado nacional durante el primer semestre de 2026, seguida por General Motors, Volkswagen, Toyota y Kia, que completan el grupo de las cinco armadoras con mayor volumen de ventas en México.

El dinamismo del sector refleja un mercado cada vez más competitivo, con consumidores que cuentan con una oferta más amplia de modelos, tecnologías y opciones de financiamiento.

Representantes del sector estiman que la tendencia positiva podría mantenerse durante la segunda mitad de 2026, apoyada por el crecimiento del crédito automotriz y la constante llegada de nuevas marcas y modelos al mercado mexicano.

Si el ritmo de ventas continúa, la industria automotriz podría cerrar el año con uno de los mejores resultados de su historia reciente, consolidando la recuperación del mercado interno.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas