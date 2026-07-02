La empresa cervecera reportó una recuperación en sus ventas en Estados Unidos, impulsada por reuniones sociales relacionadas con grandes eventos deportivos. El Mundial de futbol 2026, junto con otras celebraciones, abre nuevas oportunidades para marcas como Corona y Modelo.

CIUDAD DE MÉXICO.– La fiebre deportiva rumbo al Mundial 2026 comienza a reflejarse en el consumo de cerveza en Estados Unidos. Constellation Brands reportó una mejora en la demanda de sus principales marcas, favorecida por reuniones sociales, eventos deportivos y celebraciones que han incrementado el consumo.

La compañía señaló que después de un inicio de año con menor dinamismo, las ventas comenzaron a recuperarse gracias al ambiente generado por competencias deportivas de gran alcance, entre ellas el Mundial de futbol y otros acontecimientos que reúnen a millones de aficionados.

De acuerdo con la empresa, las ventas de cerveza registraron crecimiento durante el último trimestre reportado, impulsadas principalmente por productos como Corona Extra y Modelo Especial.

La recuperación representa un cambio positivo después de varios periodos con resultados menos favorables para la industria, afectada por nuevas tendencias de consumo, mayor interés por estilos de vida saludables y presiones económicas entre los compradores.

La celebración de la Copa del Mundo en territorio estadounidense se perfila como uno de los principales motores para la actividad económica relacionada con el entretenimiento, el turismo y las reuniones masivas.

Especialistas consideran que los partidos, las reuniones para ver encuentros y las celebraciones en ciudades sede podrían beneficiar a diferentes sectores, incluido el consumo de bebidas.

Además, la llegada de aficionados internacionales representa una oportunidad para marcas con fuerte presencia entre comunidades latinoamericanas, especialmente aquellas vinculadas al mercado mexicano.

La combinación del Mundial 2026, las festividades del 4 de julio y las actividades relacionadas con el aniversario histórico de Estados Unidos genera un periodo prolongado de encuentros sociales, reuniones familiares y eventos públicos.

Para Constellation Brands, este escenario podría convertirse en un impulso adicional para mantener la recuperación de sus ventas y fortalecer la presencia de sus marcas en el mercado estadounidense.

Aunque el sector cervecero enfrenta retos por cambios en los hábitos de consumo, las grandes competencias deportivas continúan siendo momentos clave para conectar con los consumidores.

Con el Mundial 2026 como uno de los eventos más esperados del año, las empresas buscan aprovechar el entusiasmo de los aficionados y el crecimiento de las reuniones alrededor del futbol.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas