La Secretaría de Turismo prevé una importante afluencia de visitantes en la zona sur de Tamaulipas durante el periodo vacacional. La expectativa busca fortalecer la economía regional y consolidar a Tampico como uno de los principales destinos turísticos del estado.

Tampico, Tamaulipas. La zona sur de Tamaulipas se prepara para una intensa temporada vacacional, con la expectativa de recibir a más de 800 mil turistas durante el periodo de verano, informó la Secretaría de Turismo.

La proyección contempla una importante derrama económica para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde la actividad turística representa uno de los principales motores para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Las autoridades estatales destacaron que la región cuenta con una amplia oferta de atractivos para los visitantes, desde playas y espacios naturales hasta sitios históricos, culturales y gastronómicos.

Entre los destinos con mayor afluencia se encuentran la Playa Miramar, el Centro Histórico de Tampico, la Laguna del Carpintero y el corredor turístico que conecta a los municipios de la zona conurbada.

La llegada de miles de visitantes representa una oportunidad para fortalecer la economía local, generar empleos temporales y beneficiar a diversos sectores relacionados con la actividad turística.

Además, las autoridades trabajan en coordinación con corporaciones de seguridad y dependencias de los tres niveles de gobierno para brindar atención, orientación y vigilancia durante el periodo vacacional.

Con campañas de promoción, mejoras en infraestructura y servicios, el estado busca consolidarse como uno de los destinos preferidos del noreste del país para las vacaciones de verano.

La meta de superar los 800 mil visitantes refleja la confianza del sector turístico en el potencial de la región y en el creciente interés de viajeros nacionales por disfrutar de los atractivos del sur de Tamaulipas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas