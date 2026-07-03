Tesla reportó la entrega de más de 480 mil vehículos entre abril y junio de 2026, superando las previsiones de los analistas. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por Europa y China, mientras que Norteamérica registró una caída en las ventas.

Austin, Texas. Tesla mostró señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un importante repunte en sus ventas globales, luego del complicado inicio de 2025, cuando la empresa enfrentó una disminución en la demanda y diversos retos que impactaron su desempeño comercial.

La compañía informó que entre abril y junio entregó 480 mil 126 vehículos en todo el mundo, una cifra que representa un incremento del 25% respecto al inicio del año anterior y que superó ampliamente las previsiones de los analistas.

El desempeño de Tesla quedó por encima de las estimaciones de especialistas del sector financiero, quienes esperaban que la empresa alcanzara poco más de 400 mil unidades entregadas durante el trimestre.

Analistas atribuyen gran parte del crecimiento a la recuperación de la demanda en Europa y China, mercados que impulsaron los resultados positivos de la compañía.

En contraste, las ventas en Norteamérica mantuvieron una tendencia negativa. Entre los factores que influyeron destaca la eliminación de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos, una medida que redujo el atractivo económico para algunos consumidores.

Además del crecimiento en las entregas, Tesla informó que durante el segundo trimestre produjo 451 mil 758 vehículos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, reflejando una mayor capacidad de fabricación para atender la demanda internacional.

La automotriz intenta dejar atrás un periodo complicado en el que enfrentó una mayor competencia dentro del mercado de vehículos eléctricos y una serie de controversias relacionadas con la actividad política de su director ejecutivo, Elon Musk, situación que provocó protestas y llamados al boicot en algunos países.

Con estos resultados, Tesla fortalece la confianza de inversionistas y analistas, aunque el comportamiento del mercado norteamericano y el entorno económico global seguirán siendo factores clave para el desempeño de la empresa durante la segunda mitad de 2026.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas