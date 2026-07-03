Aunque actualmente la ocupación hotelera en Holbox se encuentra por debajo del 50%, autoridades turísticas confían en que las vacaciones de verano y la temporada de avistamiento del tiburón ballena impulsen una recuperación significativa del destino.

Holbox, Quintana Roo. La isla de Holbox se prepara para recibir una mayor afluencia de visitantes durante las vacaciones de verano, con una expectativa de alcanzar hasta un 85% de ocupación hotelera, pese a que actualmente el hospedaje se mantiene por debajo de la mitad de su capacidad.

Autoridades del municipio de Lázaro Cárdenas señalaron que el destino atraviesa una temporada baja, aunque confían en que el inicio del periodo vacacional reactive la llegada de turistas y beneficie a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios locales.

Uno de los principales factores que favorecerán el incremento de visitantes es la temporada de avistamiento del tiburón ballena, considerada una de las experiencias ecoturísticas más importantes del Caribe mexicano.

Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros llegan a la región durante los meses de julio y agosto para participar en recorridos que permiten observar al pez más grande del mundo en su hábitat natural, siempre bajo protocolos de conservación ambiental.

Pese a algunos hechos de inseguridad registrados recientemente en la zona, el destino continúa siendo uno de los favoritos para viajeros, especialmente provenientes de Europa, así como para turistas nacionales que buscan playas tranquilas, contacto con la naturaleza y un ambiente relajado.

La combinación de paisajes naturales, biodiversidad y actividades ecoturísticas mantiene a Holbox como uno de los destinos más reconocidos del estado de Quintana Roo.

Prestadores de servicios turísticos esperan que el flujo de visitantes aumente conforme avance julio, permitiendo una recuperación económica para la isla tras varias semanas de baja ocupación.

El sector considera que un buen desempeño durante el verano será clave para fortalecer la actividad turística en la segunda mitad del año y consolidar a Holbox como uno de los principales destinos de naturaleza en México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas