La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas reforzó la preparación de sus estudiantes con una conferencia especializada sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, impulsando una formación orientada al diálogo, la prevención del delito y el acceso eficiente a la justicia.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. La formación de futuros profesionales del derecho y la seguridad requiere cada vez más herramientas que privilegien la prevención y el entendimiento antes que el conflicto. Bajo esa visión, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) llevó a cabo una jornada académica enfocada en los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el propósito de fortalecer las competencias de su comunidad estudiantil.

Durante la actividad, alumnos de licenciatura conocieron de primera mano las ventajas de la mediación y la conciliación como instrumentos que permiten resolver diferencias mediante el diálogo, evitando en muchos casos procesos judiciales prolongados y favoreciendo acuerdos entre las partes.

La conferencia fue impartida por Edgar Ulises López Balderas, director del Centro Público de Mediación del Poder Judicial del Estado, quien explicó el funcionamiento de estos mecanismos y su importancia dentro del sistema de justicia moderno.

El especialista destacó que la implementación de estas herramientas no solo agiliza la resolución de conflictos, sino que también fortalece la convivencia social al promover acuerdos construidos mediante el respeto, la comunicación y la voluntad de las personas involucradas.

Autoridades universitarias señalaron que este tipo de actividades complementan la preparación académica de los estudiantes al acercarlos a modelos contemporáneos de impartición de justicia que hoy tienen una participación cada vez mayor dentro del ámbito jurídico nacional.

Asimismo, subrayaron que la vinculación con instituciones del Poder Judicial permite que las y los universitarios conozcan experiencias reales y desarrollen habilidades que podrán aplicar tanto en el servicio público como en el ejercicio profesional.

En los últimos años, los mecanismos alternativos de solución de controversias han cobrado relevancia en México por su capacidad para disminuir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer respuestas más rápidas y consensuadas a diversos conflictos, especialmente en asuntos de carácter civil, familiar y comunitario.

Con acciones como esta, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas reafirma su compromiso con una formación integral basada en la innovación, la legalidad y la construcción de una cultura de paz, preparando profesionistas con una visión humanista y orientada a fortalecer el sistema de justicia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas