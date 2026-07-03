La selección de Suiza confirmó su buen momento en la Copa del Mundo al derrotar 2-0 a Argelia y mantenerse invicta en el torneo. Ahora espera rival entre Colombia y Ghana para disputar los Octavos de Final.

Vancouver, Canadá. Suiza continúa demostrando solidez en el Mundial 2026. La escuadra europea derrotó con autoridad 2-0 a Argelia y consiguió su boleto a los Octavos de Final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana.

Con este resultado, el conjunto suizo mantiene una destacada campaña, acumulando tres triunfos y un empate, consolidándose como uno de los equipos más consistentes en lo que va de la competencia.

El encuentro comenzó con dominio europeo y rápidamente encontró recompensa. Apenas transcurridos los primeros minutos, una jugada por la banda izquierda terminó con un servicio al centro del área que fue aprovechado por Breel Embolo para abrir el marcador y darle tranquilidad a su equipo.

Aunque Argelia intentó reaccionar antes del descanso con algunas aproximaciones al arco rival, no logró reflejar ese crecimiento en el marcador.

El segundo tiempo apenas iniciaba cuando Suiza volvió a golpear. Dan Ndoye aprovechó un rebote dentro del área para conectar un potente disparo que venció al guardameta argelino y amplió la ventaja.

Con el 2-0, los europeos controlaron el ritmo del encuentro y administraron la posesión del balón, limitando las oportunidades de una selección argelina que nunca encontró la forma de meterse nuevamente en el partido.

Incluso, Suiza estuvo cerca de aumentar la diferencia, aunque dejó escapar una oportunidad inmejorable en la recta final al fallar un remate con la portería prácticamente desprotegida.

La eliminación de Argelia representa un nuevo revés para las selecciones africanas en esta fase del torneo. Con este resultado, ya son cinco los equipos del continente que quedaron fuera en los Dieciseisavos de Final, reflejando la complicada actuación africana en la presente Copa del Mundo.

Mientras tanto, Suiza espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Colombia y Ghana, con la ilusión de seguir avanzando en la búsqueda de su mejor actuación histórica en un Mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas