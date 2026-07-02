La automotriz japonesa busca reducir gastos en sus modelos producidos en México ante el impacto de los aranceles en el mercado estadounidense. La estrategia pretende mantener precios competitivos y proteger la demanda de vehículos como el Sentra y Kicks.

CIUDAD DE MÉXICO.– Nissan Motor Corporation prepara una nueva estrategia para reducir los costos de sus vehículos fabricados en México y enfrentar el impacto de los aranceles aplicados a las unidades que llegan al mercado de Estados Unidos.

La compañía japonesa informó que trabaja en ajustes internos para hacer más competitivos sus modelos, luego de que las medidas comerciales incrementaran los costos de importación y presionaran la operación en uno de sus mercados más importantes.

Los vehículos producidos en plantas mexicanas representan una parte importante de las ventas de Nissan en Estados Unidos, por lo que la empresa busca alternativas para mantener su presencia sin trasladar completamente el aumento de costos al consumidor.

Entre los modelos fabricados en México se encuentran unidades de alta demanda como el Nissan Sentra y el crossover Kicks, vehículos que forman parte de la estrategia de la compañía para competir en segmentos donde el precio es un factor determinante.

La empresa enfrenta un escenario más complicado debido a los impuestos aplicados a vehículos importados desde México hacia Estados Unidos, mientras continúan las conversaciones relacionadas con la actualización del acuerdo comercial entre ambos países junto con Canadá.

El director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, señaló que el entorno actual obliga a buscar soluciones que permitan ofrecer vehículos accesibles en un mercado donde los consumidores muestran mayor sensibilidad ante los precios.

Además de optimizar gastos, Nissan analiza nuevas formas de aumentar su competitividad frente a fabricantes internacionales, especialmente ante el crecimiento de marcas asiáticas que han ganado presencia con estrategias agresivas de costos.

La compañía también mantiene abierta la posibilidad de fortalecer colaboraciones industriales que permitan mejorar eficiencia y responder a los cambios que vive la industria automotriz global.

Para Nissan, el desafío será equilibrar la producción en México, los costos de operación y la necesidad de conservar precios competitivos para los compradores estadounidenses.

Con millones de vehículos vendidos cada año en Norteamérica, la automotriz busca adaptarse a un escenario comercial más complejo sin perder participación en un mercado clave para su negocio.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas