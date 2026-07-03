Un accidente entre un tráiler y un vehículo particular provocó la suspensión parcial de la circulación en la Carretera Federal 83, a la altura del kilómetro 03 en el municipio de Llera, Tamaulipas. El saldo preliminar es de cinco personas lesionadas.

Llera, Tamaulipas.– La circulación vehicular en la Carretera Federal 83 se mantiene parcialmente suspendida en el carril de sur a norte, luego de registrarse un accidente que involucró a un tráiler y un automóvil particular.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 03 de dicha vía federal, lo que ocasionó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y unidades médicas para brindar atención a las personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo preliminar es de cinco personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar del accidente por personal especializado.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero implementaron labores de seguridad y control vial, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y agilizar las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.

Mientras continúan los trabajos en la zona, las autoridades mantienen cerrada la circulación en el carril de sur a norte, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Las autoridades informaron que en las próximas horas se espera el restablecimiento total del flujo vehicular, una vez concluidas las labores correspondientes en el área del accidente.