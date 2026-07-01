La institución educativa musical más antigua y representativa de México conmemorará más de un siglo y medio de formación artística con una presentación en la que participarán sus principales agrupaciones académicas.

El aniversario reconoce la trayectoria del Conservatorio Nacional de Música como semillero de intérpretes, compositores, docentes e investigadores que han marcado la cultura del país.

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) llegará a sus 160 años de existencia con una celebración que reunirá a estudiantes, maestros y agrupaciones representativas de la institución, en un concierto conmemorativo que busca rendir homenaje a una historia construida a través de generaciones dedicadas al arte musical.

La presentación se llevará a cabo el próximo 1 de julio a las 17:00 horas en el Auditorio Silvestre Revueltas, donde participarán la Orquesta de Clarinetes del CNM, el Coro del Conservatorio y la Orquesta Sinfónica de la institución, bajo la dirección de destacados maestros de su comunidad académica.

El Conservatorio Nacional de Música inició actividades el 1 de julio de 1866, impulsado por la Sociedad Filarmónica Mexicana, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales espacios de formación profesional para músicos en el país.

Durante 16 décadas, sus aulas han sido punto de encuentro para generaciones de artistas que han contribuido al desarrollo de la música mexicana desde la interpretación, la creación, la investigación y la enseñanza.

Entre sus egresados y figuras vinculadas destacan reconocidos nombres como Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Mario Lavista, Arturo Márquez y Francisco Araiza, entre muchos otros creadores que dejaron una huella en la historia cultural nacional.

Además de su aportación artística, el Conservatorio ha tenido un papel relevante en la transformación del acceso a la educación musical en México. Uno de sus momentos históricos fue convertirse en la primera institución del país en otorgar títulos profesionales a mujeres, abriendo camino para una mayor participación femenina en la formación académica superior.

La institución, adscrita al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mantiene actualmente una visión que integra la tradición musical con nuevas formas de creación, investigación y enseñanza.

Sus programas académicos buscan preparar no solamente intérpretes, sino también profesionales capaces de desarrollarse en áreas como composición, docencia, investigación y proyectos interdisciplinarios relacionados con la música.

La directora del Conservatorio Nacional de Música, Gladys Zamora Pineda, destacó que el aniversario representa una oportunidad para reconocer el pasado de la institución, pero también para mirar hacia los nuevos retos del ámbito artístico.

Señaló que el concierto tendrá como protagonista a la propia comunidad académica, mostrando el trabajo que actualmente realizan estudiantes y docentes que mantienen vigente el espíritu de la institución.

A 160 años de su fundación, el Conservatorio Nacional de Música continúa como uno de los pilares de la educación artística pública en México, con el desafío de preservar su legado y al mismo tiempo impulsar nuevas generaciones de músicos que contribuyan al futuro cultural del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas