La obra de una de las artistas más importantes del surrealismo llega a la colonia Juárez con una exposición que combina esculturas monumentales, pintura, objetos y tecnología.

El recorrido invita al público a entrar en el universo fantástico de Leonora Carrington y estará disponible hasta septiembre.

El mundo imaginario de Leonora Carrington abrió sus puertas en la Ciudad de México con “Secretos del Laberinto”, una experiencia inmersiva que transforma el arte de la reconocida creadora surrealista en un recorrido donde los visitantes pueden acercarse de una manera distinta a su legado.

La muestra se presenta en General Prim 90, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, y permanecerá abierta hasta septiembre como una de las propuestas culturales más destacadas de la capital mexicana.

A diferencia de una exposición tradicional, “Secretos del Laberinto” busca que el público no solo observe las piezas, sino que forme parte del ambiente creativo de la artista mediante una experiencia sensorial que mezcla arte, narrativa y elementos inmersivos.

El montaje reúne 16 esculturas monumentales, además de pinturas, objetos y fotografías que permiten conocer diferentes etapas del trabajo de Leonora Carrington, una figura esencial del movimiento surrealista internacional.

Entre las piezas que destacan dentro del recorrido se encuentran esculturas como “El Gato” y “La Dragonesa”, obras que reflejan el imaginario lleno de criaturas simbólicas, mitología y mundos fantásticos que caracterizaron la producción artística de Carrington.

El proyecto fue creado con la intención de acercar la obra de la artista a públicos más amplios, especialmente a visitantes que buscan nuevas formas de relacionarse con el arte.

La propuesta cuenta con el impulso de la familia de la creadora y busca mantener vigente una obra que continúa inspirando a nuevas generaciones por su carácter misterioso, transgresor y lleno de imaginación.

La exposición también representa una oportunidad para redescubrir a Carrington más allá de sus pinturas, mostrando su faceta como escultora, escritora y creadora de universos visuales únicos.

“Secretos del Laberinto” se suma a la oferta cultural de la Ciudad de México con una propuesta que combina patrimonio artístico y nuevas herramientas de exhibición.

Para quienes buscan actividades diferentes en la capital, la muestra ofrece un recorrido entre criaturas fantásticas, símbolos y escenarios que evocan el estilo inconfundible de una artista que dejó una huella profunda en el surrealismo.

Con acceso disponible hasta septiembre, la exposición invita a descubrir los secretos detrás de una de las mentes creativas más fascinantes del arte moderno.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas