El balance de daños tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela continúa en aumento, con miles de personas afectadas y equipos de emergencia que mantienen labores de búsqueda y rescate.

Autoridades informaron que La Guaira permanece como una de las zonas más golpeadas por el desastre.

La emergencia provocada por los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela dejó hasta ahora un saldo de mil 943 personas fallecidas y más de 10 mil 500 lesionadas, de acuerdo con el último reporte oficial difundido por autoridades del país.

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de víctimas aumentó respecto al balance anterior, mientras continúan los trabajos de rescate y atención a las comunidades afectadas.

Además, se reportan miles de personas damnificadas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por los daños estructurales ocasionados por los movimientos telúricos.

Los equipos de emergencia mantienen operativos de búsqueda en las zonas con mayores afectaciones, especialmente en La Guaira, identificada como uno de los puntos más impactados por los sismos.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron el rescate de 6 mil 461 personas, entre ellas un menor de dos años localizado con vida durante las labores de auxilio.

El operativo ha involucrado a cuerpos de rescate, personal de seguridad y voluntarios que trabajan entre edificios colapsados y estructuras dañadas para localizar a posibles sobrevivientes.

Además de quienes fueron rescatados directamente por los equipos de emergencia, autoridades estiman que alrededor de 13 mil 400 personas pudieron abandonar las zonas de riesgo por sus propios medios o con apoyo de familiares y vecinos.

Con esta cifra, el gobierno venezolano calcula que cerca de 19 mil 800 personas lograron salvar la vida tras los movimientos sísmicos que afectaron distintas áreas del país.

Mientras avanzan las labores de recuperación, las autoridades mantienen la atención para las personas que quedaron sin vivienda o requieren apoyo médico y asistencia humanitaria.

El impacto del desastre mantiene movilizados a los equipos de emergencia, que continúan evaluando daños y atendiendo las necesidades de las comunidades afectadas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas