El Parlamento francés avaló nuevas medidas para limitar el impacto de las plataformas de moda ultrarrápida, con sanciones económicas y restricciones a la publicidad digital.

La legislación busca reducir el consumo de prendas desechables y establecer controles para empresas internacionales de comercio electrónico.

Francia dio un nuevo paso en su estrategia para combatir el crecimiento de la moda rápida con la aprobación de una ley que apunta directamente al modelo de negocio de grandes plataformas digitales como Shein, Temu y AliExpress.

El Senado francés aprobó una versión modificada del proyecto legislativo después de más de dos años de discusiones parlamentarias, con el objetivo de establecer reglas más estrictas para las compañías que venden grandes volúmenes de ropa a bajo costo mediante plataformas en línea.

La nueva normativa contempla sanciones económicas para las empresas dedicadas a la moda ultrarrápida. Las multas previstas durante este año podrían ir de 0.25 a 6 euros por cada producto comercializado, con un aumento progresivo que alcanzaría hasta 10 euros por artículo en 2030.

Además, la ley plantea limitar la promoción de estas marcas mediante publicidad y prohíbe que influencers digitales participen en campañas de difusión de este tipo de compañías.

Los legisladores franceses argumentan que el objetivo es reducir el impacto ambiental y social asociado con un modelo basado en la producción acelerada de prendas de bajo costo y corta duración.

Durante la discusión previa a la votación, el ministro de Pequeñas Empresas, Serge Papin, señaló que el debate va más allá de la ropa y está relacionado con el tipo de modelo económico y de consumo que busca impulsar Francia.

Las autoridades consideran que la moda desechable genera un aumento en la producción de residuos y representa un desafío para los fabricantes tradicionales que operan bajo esquemas de mayor regulación.

La primera propuesta legislativa contra la moda rápida fue aprobada por la Cámara Baja francesa en marzo de 2024. Posteriormente, el Senado trabajó en una versión más específica enfocada principalmente en plataformas digitales internacionales.

Shein expresó su preocupación por algunos puntos de la legislación y señaló que ciertas disposiciones podrían presentar conflictos con las normas europeas relacionadas con servicios digitales y comercio electrónico.

Hasta el momento, representantes de Temu y AliExpress no habían emitido una postura oficial sobre la aprobación del proyecto, mientras que la Comisión Europea tampoco había ofrecido una respuesta inmediata.

La ley todavía requiere la promulgación presidencial para entrar formalmente en vigor.

Con esta medida, Francia busca convertirse en uno de los primeros países europeos en establecer controles más estrictos sobre la moda ultrarrápida, en medio de un debate internacional sobre sostenibilidad, comercio digital y hábitos de consumo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas