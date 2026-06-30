El gobierno iraní aseguró que una parte de sus recursos bloqueados en Qatar será repatriada tras un memorando de entendimiento con Washington.

El presidente Masud Pezeshkian calificó el acuerdo como una victoria y afirmó que continúan las gestiones para recuperar el resto de los fondos.

Irán anunció que recibirá 6 mil millones de dólares provenientes de fondos congelados en Qatar como parte de un acuerdo de entendimiento alcanzado con Estados Unidos, en medio de las negociaciones para reducir las tensiones entre ambos países.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, informó que los recursos forman parte de un monto total de 12 mil millones de dólares retenidos fuera del país y aseguró que la mitad comenzará a ser transferida mientras continúan las gestiones para liberar el resto.

Durante una reunión con autoridades religiosas en la ciudad de Qom, el mandatario defendió el acuerdo alcanzado con Washington y lo presentó como un resultado favorable para Irán.

Pezeshkian señaló que el memorando de entendimiento representa un paso importante para la economía iraní y afirmó que también contempla el levantamiento de algunas restricciones relacionadas con sectores estratégicos como el petróleo y la industria petroquímica.

El acuerdo busca establecer mecanismos de reducción de tensiones después de semanas marcadas por enfrentamientos diplomáticos y militares entre ambas naciones.

Aunque el entendimiento abrió una nueva etapa de diálogo, las diferencias entre Irán y Estados Unidos continúan debido a la disputa por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Teherán ha sostenido que tiene autoridad sobre el tránsito en esa zona estratégica, mientras Washington mantiene una postura contraria y exige condiciones para garantizar la navegación internacional.

La tensión aumentó luego de intercambios de ataques y acusaciones entre ambas partes, lo que puso en riesgo los avances alcanzados en las conversaciones.

De acuerdo con reportes internacionales, ambos gobiernos habrían acordado detener los bombardeos recientes y retomar conversaciones en Qatar para avanzar en la implementación del entendimiento.

El proceso será seguido de cerca por la comunidad internacional debido al impacto que cualquier escalada entre Irán y Estados Unidos podría tener en la seguridad regional y en los mercados energéticos.

Mientras tanto, el gobierno iraní mantiene como prioridad recuperar los recursos congelados y fortalecer los beneficios económicos derivados del acuerdo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas