La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se realizará del 3 al 18 de octubre con más de 200 actividades artísticas y la participación de miles de creadores nacionales e internacionales.

Francia será el país invitado de honor en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con México, mientras Guanajuato fortalecerá su papel como sede cultural del encuentro.

El Festival Internacional Cervantino prepara una de sus ediciones más amplias con una programación que busca consolidar su presencia como uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina. La edición número 54 se desarrollará del 3 al 18 de octubre de 2026 y contará con la participación de artistas provenientes de 29 países, además de representantes de 20 entidades de México.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer la agenda oficial del encuentro, que contempla 212 funciones y la participación de 2 mil 746 artistas en disciplinas como música, danza, teatro, ópera, cine, artes visuales y propuestas interdisciplinarias.

Uno de los principales cambios de esta edición será el fortalecimiento de la presencia mexicana, al dejar atrás el esquema tradicional de representación centrado en una sola entidad invitada.

La programación nacional integrará 35 presentaciones provenientes de distintos estados del país, con propuestas que reflejan la diversidad cultural y artística de México.

Entre las participaciones destacan proyectos musicales, teatrales y escénicos de entidades como Sonora, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco y otras regiones que llevarán al Cervantino distintas expresiones contemporáneas y tradicionales.

El talento nacional tendrá presencia con artistas como el tenor sonorense Arturo Chacón, quien participará con un homenaje dedicado al compositor mexicano José Alfredo Jiménez acompañado por el Mariachi Gama 1000.

También sobresalen propuestas como la participación del Cuarteto de Mario Nandayapa con un programa dedicado a la marimba mexicana, así como proyectos de percusión, música popular, teatro y danza provenientes de diferentes estados.

Como sede histórica del festival, Guanajuato tendrá una participación destacada con una programación propia que incluirá danza, música, literatura y artes visuales.

Entre las actividades se encuentran propuestas de creación contemporánea como “Delay”, de Physical Momentum; proyectos musicales con la participación de la clarinetista Angélica Retana Ramos junto a Philippe Cuper y la Banda de Música del Estado de Guanajuato, además de recorridos literarios y exposiciones dedicadas al artista Luis Nishizawa.

Con estas actividades, la entidad reafirma su papel como punto de encuentro cultural y escenario principal para artistas nacionales e internacionales.

La edición 2026 tendrá como invitado especial a Francia, en una celebración vinculada al bicentenario de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La delegación francesa presentará una amplia muestra artística con agrupaciones y creadores de distintas disciplinas, entre ellos Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Mohamed El Khatib, Leïla Ka, Chaillot Théâtre National de la Danse y otros exponentes de la escena contemporánea europea.

El intercambio cultural entre México y Francia será uno de los ejes principales del programa internacional, con propuestas que combinarán música, teatro, danza y nuevas formas de creación artística.

Grandes nombres de la escena mundial

La inauguración estará a cargo de Mike Patton con el proyecto Mondo Cane, una propuesta que combina sonidos italianos con una visión contemporánea y experimental.

La cartelera internacional también contará con la Camerata de Salzburgo, la violinista María Dueñas, el Ensemble Modern de Alemania, la Compañía Antonio Gades con “Carmen” y la agrupación Dabeull Live Band, encargada del cierre del festival.

Además, participarán artistas y compañías de países como Australia, Japón, Colombia, Uruguay, Suiza, Italia, España, Argentina, Brasil, Corea del Sur y Reino Unido.

El programa contará con la colaboración de instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Universidad Nacional Autónoma de México y organismos culturales de Guanajuato.

Entre las producciones destacadas se encuentra la ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini, con la Compañía Nacional de Ópera; la obra teatral “Misantropías”, de Héctor Mendoza, bajo la dirección de Luis de Tavira; además de conciertos y proyectos de creación contemporánea.

También se presentarán colaboraciones entre agrupaciones universitarias y profesionales, incluyendo proyectos de música sinfónica, danza y nuevas producciones escénicas.

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino busca fortalecer su alcance nacional e internacional mediante una programación diversa que conecta distintas culturas y generaciones, manteniendo a Guanajuato como uno de los principales escenarios para la expresión artística en México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas