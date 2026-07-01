Los encuentros de México en la Copa del Mundo 2026 generaron un fuerte impulso para restaurantes, bares y centros de convivencia en distintas ciudades del país.

Datos de OpenTable revelan incrementos históricos en reservaciones y asistencia durante las jornadas mundialistas, especialmente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

El Mundial 2026 no solo se vive en las tribunas y pantallas, también se convirtió en un motor para la industria restaurantera mexicana. Cada partido de la Selección Mexicana ha provocado un aumento significativo en las visitas a restaurantes, donde miles de aficionados se reúnen para disfrutar los encuentros acompañados de comida y bebidas.

De acuerdo con registros de OpenTable, plataforma especializada en reservaciones, los días de partido generaron incrementos importantes en la actividad de restaurantes en comparación con periodos similares del año anterior.

Durante una de las jornadas mundialistas, las visitas a establecimientos de comida aumentaron 47% a nivel nacional, mientras que en otra fecha el crecimiento alcanzó 59%, reflejando el impacto que tiene el futbol en los hábitos de consumo de los mexicanos.

Las ciudades sede del torneo registraron los mayores movimientos. Guadalajara fue una de las zonas con mayor repunte, al reportar un incremento de hasta 120% en las visitas a restaurantes durante una jornada de la competencia.

En la Ciudad de México, el aumento llegó a 75%, mientras que Monterrey registró un crecimiento cercano al 45%, cifras que muestran cómo los partidos de la Selección Mexicana impulsan la convivencia fuera de casa.

El fenómeno convirtió a restaurantes, bares y cantinas en puntos de reunión para aficionados que buscan vivir la experiencia mundialista en grupo.

El comportamiento de los consumidores también mostró una nueva tendencia: los aficionados dejaron de improvisar y comenzaron a planear con anticipación sus reuniones para ver los partidos.

Las reservaciones aumentaron conforme se acercaban los encuentros, especialmente en establecimientos con ambientes deportivos o espacios ideales para convivir durante los juegos.

En la Ciudad de México algunos de los lugares con mayor demanda fueron restaurantes y bares ubicados en zonas como Polanco, Cuauhtémoc y Satélite, mientras que en Guadalajara y Monterrey diversos establecimientos registraron alta ocupación durante los horarios de los partidos.

Para el sector restaurantero, la Copa del Mundo representa una oportunidad para elevar ventas, aumentar la permanencia de clientes y atraer nuevos consumidores.

Más allá del espectáculo deportivo, el torneo genera una dinámica económica alrededor de la comida, la convivencia y la experiencia de ver los partidos acompañado.

Especialistas del sector señalan que conforme avance la competencia y aumente la expectativa por los encuentros decisivos, podría mantenerse el crecimiento en restaurantes y espacios de entretenimiento.

En México, el futbol continúa siendo un fenómeno social que reúne a familias, amigos y comunidades completas, y durante el Mundial 2026 la celebración se trasladó también a las mesas, donde la gastronomía forma parte de la fiesta deportiva.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas