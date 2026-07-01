La selección noruega consiguió una dramática victoria de 2-1 sobre Costa de Marfil gracias a un gol decisivo de Erling Haaland en los minutos finales.

El equipo europeo avanzó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Brasil.

Noruega hizo valer su poder ofensivo y consiguió una clasificación sufrida a los Octavos de Final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil en un partido que se definió en los últimos minutos con la aparición de su máxima figura, Erling Haaland.

El conjunto europeo parecía tener controlado el encuentro, pero los africanos reaccionaron en la segunda mitad y pusieron contra las cuerdas a una selección noruega que terminó necesitando de su goleador estrella para evitar el alargue.

El equipo dirigido por los noruegos comenzó con mayor dominio del balón y encontró recompensa antes del descanso.

Al minuto 39, Antonio Nusa abrió el marcador con un disparo preciso que terminó en la parte alta de la portería rival, colocando el 1-0 y dando ventaja a los europeos.

Durante la primera parte, Noruega mostró mayor presencia ofensiva y control del ritmo del partido, aunque no logró ampliar la diferencia.

En el segundo tiempo, los africanos cambiaron la dinámica del encuentro y aprovecharon la falta de contundencia de su rival.

La presión de Costa de Marfil aumentó hasta encontrar el empate al minuto 74, cuando Amad Diallo protagonizó una gran jugada individual dentro del área y definió ante el arquero noruego para poner el 1-1.

El tanto devolvió la emoción al partido y parecía llevar la definición a tiempo extra.

Haaland aparece en el momento clave

Cuando el encuentro se acercaba al cierre, apareció el delantero del conjunto noruego para marcar diferencia.

Al minuto 86, Haaland aprovechó una asistencia dentro del área y empujó el balón para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración del equipo europeo.

Con este resultado, Noruega avanza a los Octavos de Final del Mundial 2026 y enfrentará a Brasil en la siguiente ronda.

La clasificación también representa un momento histórico para los noruegos, que igualan su mejor actuación en una Copa del Mundo, registrada en Francia 1998, cuando también alcanzaron la fase de octavos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas