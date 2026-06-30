La UECSE realizó una jornada informativa dirigida a trabajadores de un hotel para brindar herramientas de prevención ante llamadas de engaño y posibles casos de privación ilegal de la libertad.

Tampico, Tamaulipas.– Con el objetivo de reforzar la prevención del delito y acercar información útil a la ciudadanía, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó una jornada de capacitación como parte de la campaña permanente “Prevención y Disuasión del Delito de Extorsión y Secuestro”.

Personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) llevó a cabo una plática preventiva dirigida a empleados del Hotel Impala, donde se explicaron las principales modalidades de extorsión, especialmente aquellas relacionadas con llamadas telefónicas de engaño.

Durante la actividad, los agentes compartieron recomendaciones para identificar situaciones de riesgo, actuar ante intentos de manipulación telefónica y conocer las medidas adecuadas de prevención en caso de posibles hechos relacionados con secuestro.

Como parte de la estrategia de información, también se entregó material impreso con recomendaciones de seguridad, con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos durante la jornada y facilitar su difusión entre la población.

Además, se promovió el uso de la plataforma Denuncia en Línea de la Fiscalía Digital, una herramienta que permite reportar hechos de manera anónima, rápida y segura, disponible las 24 horas del día.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la proximidad social, impulsar la cultura de la denuncia y generar mayor prevención frente a delitos que afectan la tranquilidad de las familias.