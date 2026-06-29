Un ataque armado registrado en la ciudad de Stade, al norte de Alemania, dejó al menos cinco personas fallecidas.

Autoridades desplegaron un amplio operativo policial y confirmaron la detención del supuesto responsable mientras continúan las investigaciones.

Un tiroteo registrado este lunes en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, provocó la muerte de al menos cinco personas y generó un fuerte despliegue de seguridad por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con reportes de medios alemanes, el ataque ocurrió en la calle Dankerstrasse, donde elementos policiales, paramédicos y equipos de emergencia acudieron tras recibir alertas sobre una agresión armada.

La policía confirmó que se mantenía un operativo activo en la zona y pidió a los habitantes evitar el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

Autoridades informaron que el supuesto responsable del tiroteo fue detenido, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni sobre las posibles causas del ataque.

Medios locales señalaron que el incidente habría ocurrido dentro de un centro de acogida, aunque las primeras versiones indican que las víctimas mortales serían personas adultas.

La zona permaneció bajo vigilancia mientras investigadores recopilaban información para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El inmueble ubicado en Dankerstrasse corresponde a un espacio de atención social destinado a mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y menores de corta edad, según información local.

Stade es una ciudad de aproximadamente 50 mil habitantes ubicada en el estado federado de Baja Sajonia, al norte del país.

Las autoridades alemanas solicitaron a la población no difundir versiones no confirmadas y esperar los comunicados oficiales conforme avance la investigación.

El caso se suma a otros episodios de violencia armada que han generado preocupación en Alemania y mantiene bajo análisis a las fuerzas de seguridad mientras se busca esclarecer el móvil del ataque.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas