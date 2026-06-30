Un nuevo movimiento sísmico volvió a sacudir Caracas y La Guaira, aumentando la incertidumbre entre la población afectada.

Las autoridades reportan miles de heridos, viviendas destruidas y continúan las labores de rescate con apoyo internacional.

Caracas y La Guaira vivieron nuevamente momentos de tensión este lunes luego de que una nueva réplica sísmica despertara el temor entre habitantes que aún enfrentan las consecuencias de los terremotos registrados días atrás.

El movimiento, de magnitud 4.6, tuvo como epicentro la zona de La Guaira, una de las regiones más afectadas por la emergencia, y provocó que habitantes salieran nuevamente de sus viviendas ante el miedo de nuevos daños estructurales.

Mientras continúan las labores de atención, las autoridades venezolanas mantienen suspendidas actividades no esenciales y avanzan con la instalación de refugios temporales para las familias que perdieron sus hogares.

El balance oficial informado durante la jornada reportó mil 719 personas fallecidas y más de 5 mil lesionadas como consecuencia de los movimientos telúricos.

Además, miles de habitantes permanecen en condición de damnificados. Las autoridades estiman que más de 15 mil personas quedaron sin vivienda tras los daños registrados en distintas zonas.

En el recuento de afectaciones se contabilizan cientos de edificios con daños estructurales, incluyendo inmuebles con colapsos totales y parciales, principalmente en áreas cercanas al epicentro.

Ante la emergencia, fueron habilitados espacios de alojamiento temporal en La Guaira y Caracas, incluyendo escuelas y otras instalaciones públicas, para recibir a las familias afectadas.

Las operaciones de búsqueda y auxilio continúan con la participación de equipos nacionales e internacionales.

De acuerdo con autoridades venezolanas, decenas de países han enviado personal especializado para colaborar en rescates, atención médica y evaluación de daños.

Equipos de bomberos, militares, cuerpos de protección civil, especialistas en estructuras y voluntarios trabajan en las zonas afectadas para localizar sobrevivientes y brindar asistencia a la población.

México, Cuba y otros países han expresado su respaldo mediante el envío de ayuda humanitaria y brigadas especializadas para reforzar las labores de emergencia.

Ingenieros y especialistas en estructuras realizan inspecciones en viviendas y edificios afectados para determinar cuáles pueden ser habitados nuevamente y cuáles requieren intervención mayor.

Las evaluaciones se realizan mediante un sistema de clasificación técnica que permitirá identificar inmuebles seguros, aquellos que necesitan reparaciones y los que presentan pérdida total.

Las autoridades también anunciaron planes para impulsar nuevos proyectos habitacionales y atender a las familias que quedaron sin hogar.

En medio de la emergencia han surgido testimonios de sobrevivientes rescatados después de permanecer varias horas bajo los escombros, así como historias de brigadistas que participan en operativos de búsqueda.

Equipos nacionales e internacionales han logrado localizar personas con vida, mientras comunidades enteras permanecen organizadas para apoyar a quienes perdieron familiares, viviendas o bienes materiales.

La emergencia continúa activa en Venezuela, donde autoridades mantienen los trabajos de rescate, evaluación de daños y atención a miles de afectados mientras la población intenta recuperar la normalidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas