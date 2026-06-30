La Fiscalía estatal informó que un juez de control dictó la medida judicial contra Alexis Michel “V” por los delitos de Extorsión Agravada y Portación de Armas Prohibidas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de Alexis Michel “V”, señalado por su probable participación en delitos relacionados con extorsión agravada y portación de armas prohibidas.

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público presentó ante un juez de control diversos datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado en hechos donde una persona habría sido amenazada y presionada para entregar dinero a cambio de evitar daños a su integridad física y patrimonio.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial, el señalado presuntamente exigió cantidades económicas a la víctima mediante actos de intimidación.

Como resultado de las labores operativas desarrolladas por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE), se logró la detención del imputado, quien quedó a disposición de la autoridad competente.

El órgano jurisdiccional determinó la vinculación a proceso y estableció un periodo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias del caso.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar y combatir los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

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