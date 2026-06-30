Un artefacto explosivo colocado en la entrada de un edificio en Mónaco provocó una emergencia durante la noche y dejó tres personas lesionadas de gravedad.

Las autoridades desplegaron un operativo mientras investigan a un sospechoso que habría dejado el paquete antes de escapar.

Un paquete bomba explotó la noche de este lunes en la entrada de un edificio residencial en Mónaco, dejando a tres personas heridas de gravedad, entre ellas un adolescente, y generando un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y seguridad.

El incidente ocurrió cerca de las 21:15 horas locales en el acceso al inmueble Sun’s Palace, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de los Molinos, una zona habitacional del pequeño principado europeo.

Autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como dos adultos, un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, además de un menor de edad que resultó afectado por la explosión.

Los dos adultos lesionados fueron enviados a centros médicos en la ciudad francesa de Niza, ubicada cerca de la frontera con Mónaco, mientras que el adolescente recibió atención especializada en el hospital Lenval.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y asegurar la zona tras la detonación.

Las primeras investigaciones señalan que el artefacto habría sido colocado por un hombre que posteriormente abandonó el sitio y escapó.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la identidad del responsable, el origen del explosivo y el posible motivo detrás del ataque.

El operativo incluyó la intervención de fuerzas de seguridad y personal especializado para revisar el área y descartar nuevos riesgos para los habitantes.

El alcalde de Niza, Eric Ciotti, expresó su respaldo a las víctimas y al pueblo de Mónaco tras lo ocurrido, además de reconocer el trabajo de los servicios de emergencia que participaron en la respuesta.

El caso generó preocupación en la región debido a la naturaleza del ataque y ocurre en uno de los territorios con mayores niveles de seguridad de Europa.

Las autoridades monegascas continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas