La Selección Mexicana superó a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una actuación contundente en casa. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron suficientes para darle al Tri el boleto a la siguiente ronda del torneo.

México dio un paso importante en su camino dentro del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Ecuador en un duelo de eliminación directa disputado en Ciudad de México, donde la selección nacional mostró efectividad ofensiva y una defensa ordenada para quedarse con la victoria.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico mexicano encontró la ventaja durante la primera mitad gracias a dos jugadas clave que marcaron la diferencia en el encuentro.

Julián Quiñones fue el encargado de abrir el marcador al minuto 22, luego de aprovechar una oportunidad frente al arco ecuatoriano y poner en ventaja al equipo tricolor.

Nueve minutos más tarde, Raúl Jiménez apareció en el área rival para aumentar la diferencia al minuto 31, colocando el 2-0 que le dio mayor tranquilidad al combinado nacional.

México controla el partido y avanza en la competencia

Con la ventaja en el marcador, el Tri manejó los tiempos del partido y mantuvo a raya los intentos de reacción de Ecuador, que buscó acortar distancias durante el segundo tiempo.

La selección mexicana supo defender el resultado y cerró el encuentro sin permitir modificaciones en el marcador, confirmando su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

El triunfo representa un impulso para México, que continúa su participación en el torneo internacional frente a su afición y con la meta de llegar más lejos en la competencia.

Ahora, el equipo nacional se prepara para su próximo desafío en octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

La combinación de experiencia y juventud fue determinante para que México resolviera el compromiso, con Quiñones y Jiménez como protagonistas de una victoria que mantiene viva la ilusión mundialista.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas