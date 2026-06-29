Los dos países anunciaron la creación de una empresa conjunta enfocada en biotecnología, producción de fármacos innovadores e investigación médica.

El proyecto integrará la experiencia de BioCubaFarma y centros de innovación rusos para desarrollar tratamientos y terapias avanzadas.

Cuba y Rusia dieron a conocer la creación de su primera empresa mixta en el sector biofarmacéutico, una alianza que busca fortalecer la investigación científica, el desarrollo de medicamentos y la producción de nuevas terapias médicas.

El proyecto contará con la participación de la corporación estatal cubana BioCubaFarma y con iniciativas relacionadas con startups de innovación vinculadas a la plataforma tecnológica Skólkovo, uno de los principales centros de desarrollo científico de Rusia.

La nueva asociación representa un paso dentro de la cooperación tecnológica entre ambos países, con especial interés en el campo de la biotecnología y los tratamientos especializados.

Entre las líneas de trabajo de la alianza se encuentra el desarrollo de medicamentos innovadores y la ampliación de proyectos relacionados con tratamientos oncológicos.

Actualmente, ambas naciones ya colaboran en productos médicos que han sido registrados y utilizados en distintos ámbitos de la salud.

Entre ellos se encuentran Heberprot-P, utilizado en el tratamiento de úlceras del pie diabético; Hebermin, una terapia tópica empleada en lesiones por quemaduras; así como CIMAvax-EGF, una vacuna terapéutica enfocada en el cáncer de pulmón, y Jusvinza, medicamento destinado a procesos inflamatorios graves.

Uno de los programas destacados dentro de esta cooperación es HEBERSaVax, una iniciativa orientada al desarrollo de soluciones para terapias contra el cáncer.

Las autoridades involucradas señalaron que la empresa conjunta buscará combinar capacidades científicas, intercambio de conocimientos y producción farmacéutica para ampliar la creación de tratamientos.

La alianza entre Cuba y Rusia se suma a los esfuerzos internacionales por impulsar la investigación biomédica y generar nuevas alternativas terapéuticas mediante la colaboración entre instituciones científicas y empresas especializadas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas