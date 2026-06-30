La nueva instalación producirá millones de insectos estériles para frenar la expansión de una plaga que afecta al sector ganadero.

El proyecto, desarrollado con apoyo de Estados Unidos, busca fortalecer la estrategia de control y erradicación del gusano barrenador.

México y Estados Unidos pusieron en marcha una nueva planta especializada en la producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado, una plaga que representa un riesgo para la actividad pecuaria y la seguridad alimentaria de la región.

La biofábrica, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, comenzó operaciones con una capacidad inicial de 28 millones de insectos por semana y tiene como objetivo incrementar gradualmente su producción hasta alcanzar 100 millones semanales al cierre de 2026.

El proyecto forma parte de una estrategia binacional basada en la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método utilizado para reducir las poblaciones de la plaga mediante la liberación controlada de ejemplares incapaces de reproducirse.

Especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) evaluarán posteriormente la posibilidad de ampliar la capacidad de producción hasta 120 millones de moscas estériles por semana.

La planta de Chiapas complementará las operaciones de la instalación ubicada en Pacora, Panamá, que ya genera millones de insectos estériles destinados al control regional del gusano barrenador.

Durante la inauguración, autoridades mexicanas y estadounidenses destacaron que la colaboración busca proteger la producción ganadera, mantener el comercio agropecuario y evitar mayores afectaciones económicas.

Como parte del fortalecimiento del programa, el gobierno estadounidense informó una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para apoyar las acciones de prevención, vigilancia y erradicación de la plaga.

Representantes de ambos países señalaron que la meta es recuperar los avances logrados décadas atrás, cuando campañas similares permitieron eliminar el gusano barrenador de varias regiones.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se coordinarán nuevas acciones con las autoridades agropecuarias de las 32 entidades del país para reforzar la detección, capacitación, control de movilización y liberación de insectos estériles.

Desde la aparición del brote registrado en noviembre de 2024 en Chiapas, México ha implementado medidas de vigilancia que incluyen inspecciones de ganado, revisión de cargamentos y liberación masiva de moscas estériles.

Las autoridades destacaron la participación de especialistas veterinarios, técnicos de campo y productores rurales en las labores de monitoreo y prevención.

Con la entrada en operación de esta nueva planta, México fortalece una de las principales herramientas biológicas para combatir el gusano barrenador y reducir su impacto en la actividad ganadera nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas