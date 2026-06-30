Construir un millón 800 000 viviendas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, el del segundo piso de la Cuarta Transformación –o de quinta, como dicen ruidosamente sus reiterativos adversarios políticos e ideológicos pese a que cuentan con buenas plumas e ideólogos–, aportará el 1% al producto interno bruto mexicano.

En buena medida lo anterior explica las positivas cuentas entregadas en mayo en términos del crecimiento del PIB industrial, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por el papel sumamente relevante que desempeña la industria de la construcción en el conjunto de la economía. Y eso a pesar de que apenas está en obra la tercera parte de las viviendas programadas.

La estimación de Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –donde antes despachó la distinguida corrupta Rosario Robles en tiempos de Enrique Peña–, consiste en que sólo por la edificación de 1.8 millones de casas se calcula abarcar a una población de 7.5 millones de personas, si se considera una familia promedio de cuatro integrantes.

Los cuatro componentes de la política de vivienda para 2024-30 son, además del ya mencionado: apoyo para el mejoramiento de la casa; entrega de un millón de escrituras y la liberación o restructuración de 5.1 millones de créditos impagables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, programas éstos que tienen avances notables y liberan a los deudores de créditos leoninos e impagables que distinguieron a los 36 años previos a la 4T, conocidos como “del neoliberalismo”.

Respecto del millón de escrituras que entregarán no es dable subestimar el objetivo oficial, pero el rezago en este renglón es digno de mejor causa y la tramitología en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que encabeza Inti Muñoz, es para agotar a cualquiera, pese a que la propaganda oficial indica lo contrario. Mi experiencia me condujo a rendirme porque en cada cita piden requisitos nuevos y pese a lo que ofrece el gobierno para que todo se haga vía digital, a la hora de la verdad son más y más papeles y trámites presenciales.

La política en materia de vivienda que privilegia a los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, beneficiará a 20 millones de asalariados porque la condonación o restructuración de 5.1 millones de créditos del Infonavit y del Fovissste beneficiará a cerca de 20 millones de trabajadoras, por lo que en conjunto impactará en la vida de 30 millones de personas, lo que de confirmarse en 2030 no tendrá precedente alguno en la materia habitacional.

A tono con lo expuesto el fin de semana pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la presidenta que recibió no sólo muestras de apoyo, sino de afecto y cariño que estremecen a muchas e irritan a pocos, el gobierno de la oligarquía, que se prolongó durante 36 años, fue en detrimento de las políticas sociales. Al privilegiar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, lo que se propició es que se construyeran casas muy pequeñas, pero además tan alejadas de centros urbanos que actualmente muchas están abandonadas. “Huevitos” les llamaban por su tamaño, lo que me recuerda que a medidos de los 60 la revista Siglo XX informó que el 85% de los mexicanos vivíamos en casas de un cuarto.

Otro dato del memorioso, David Penchyna Grub, director general del Infonavit durante el gobierno de Peña Nieto entre 2015 y 2018., ganaba 800 000 pesos mensuales, nominalmente más que el titular del Ejecutivo federal.

Acuse de recibo

El 3 de julio de 2006 se consignó en este espacio el fallecimiento de Alejandro Erreguere Acha, compañero de vida durante 54 años de María Josefa Albaitero Sagues (+) y padres de Alejandro, José Miguel, María Luisa (+), María Josefa, Juan Carlos e Íñigo Erreguerena Albaitero. Abuelos, también, de María Luisa I. Erreguerena, María Josefa y Joel Ortega Erreguerena. (…) El doctor Enrique Dussel Peters, invita “al curso que la UNAM/Facultad de Economía/Cechimex y el Colegio de México/CEAA venimos impartiendo anualmente desde 2017, titulado: ‘Entendiendo a china 2026’, con 40 horas de duración en 10 sábados y vía Zoom, iniciando el 15 de agosto”, https://cechimex.org/curso-entendiendo- a-china/ (…) Epigrama de Mentor: “Quieren ganar elecciones / con bots y periodicazos”. / Los prianistas son brutones / por no decir pendejazos”. (…) Más de 3 000 textos de Utopía están a consulta, el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, así como una veintena de libros de Arnoldo Martínez Verdugo, José Francisco Gallardo Rodríguez, Natura Olivé Olivé, Carlos Reyes Romero y este redactor. Las siguientes son las ligas o enlaces: http://www.forumenlinea.com/ y en https://forumenlinea.com/?page_id=53 (…) Recomiendo la lectura de este ilustrativo texto: “American curios. Narciso y los comunistas”, del corresponsal David Brooks. https://www.jornada.com.mx/2026/ 06/29/opinion/024o1mun

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