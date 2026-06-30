Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 30 de 2026– La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) pagó este martes 30 de junio el retroactivo del incremento salarial para las y los trabajadores de la educación, anunciado el pasado 15 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la celebración del Día de las Maestras y los Maestros.

Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET, informó que 48 mil 293 trabajadoras y trabajadores estatales y federales recibieron este pago retroactivo del aumento salarial 2026 en Tamaulipas, lo que representa una inversión de 277 millones de pesos.

Explicó que este pago se aplicó el día de hoy para todo el personal educativo y que, a partir de la primera quincena de julio, el incremento se verá reflejado en los sueldos de las casi 50 mil personas que forman parte del sistema educativo en la entidad.

Destacó que, con una visión educativa definida, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya trabajan en equipo y están comprometidos a garantizar al magisterio tamaulipeco las mejores condiciones laborales.

Refrendó el compromiso de quienes forman parte del sistema educativo en la entidad de entregar lo mejor de sí y de hacer de la educación la herramienta más poderosa de la transformación para el bienestar de Tamaulipas y México.