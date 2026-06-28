Washington alista un segundo paquete de asistencia para atender la emergencia provocada por dos fuertes sismos en Venezuela. La ayuda se suma a recursos destinados a organismos humanitarios y equipos de rescate que trabajan en las zonas afectadas.

Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda económica para Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado miércoles, que dejaron miles de víctimas entre fallecidos y personas lesionadas, de acuerdo con autoridades venezolanas.

La asistencia busca reforzar las labores de emergencia y reconstrucción después de los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon distintas zonas del país sudamericano.

Según reportes internacionales, el primer envío de ayuda estadounidense fue anunciado poco después de los sismos e incluyó recursos económicos destinados a la respuesta humanitaria.

Parte de esos fondos fueron dirigidos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y a organizaciones que trabajan directamente en las comunidades afectadas.

Además, Estados Unidos desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate, incluyendo brigadas de bomberos provenientes de Virginia y California, para apoyar en la localización de sobrevivientes.

Un funcionario estadounidense señaló que el nuevo paquete económico podría enviarse durante esta semana, como parte de la respuesta de Washington ante la magnitud del desastre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado previamente a sus agencias acelerar la asistencia para Venezuela, tras calificar las consecuencias de los terremotos como una situación de gran impacto humanitario.

Después del desastre, Estados Unidos autorizó ciertas operaciones relacionadas con la ayuda humanitaria hacia Venezuela, permitiendo acciones vinculadas con labores de emergencia y atención a damnificados.

La medida busca facilitar la entrega de asistencia sin modificar el esquema general de sanciones establecido contra el país sudamericano.

Las autoridades continúan con los trabajos de rescate, atención médica y evaluación de daños, mientras aumenta la presión internacional para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas