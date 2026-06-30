El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al Código Municipal, derivadas de una iniciativa presentada por el diputado Claudio Alberto De Leija Hinojosa, con el objetivo de ajustar los requisitos de elegibilidad y las causales de suspensión o revocación del cargo de integrantes de los Ayuntamientos.

Las modificaciones establecen que la restricción para acceder o permanecer en un cargo municipal aplicará cuando exista auto de vinculación a proceso por delito doloso y la autoridad judicial haya impuesto prisión preventiva.

Asimismo, se incorpora como requisito de elegibilidad no haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de un delito doloso.

Durante la presentación de la acción legislativa, se argumentó que la reforma busca armonizar el Código Municipal con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de presunción de inocencia y derechos político-electorales.

El dictamen fue aprobado por el Pleno, por lo que se expidió el decreto correspondiente y fue enviado al Poder Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales.